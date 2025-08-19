ന്യൂഡല്ഹി: ബഹിരാകാശ യാത്രികരാകാൻ നിരവധി അവസരങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ യാത്രികനും ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ പരീക്ഷണ പൈലറ്റുമായ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭാംശു ശുക്ല. ലോക് കല്യാണ് മാര്ഗിലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വസതിയില് വച്ച് നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നാസയുടെ ആക്സിയം-4 ബഹിരാകാശ ദൗത്യം പൂര്ത്തിയാക്കി മടങ്ങിയെത്തിയതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച.
ഞാൻ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ രാകേഷ് ശർമ്മ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോകുന്നുവെന്ന വാർത്ത കണ്ടിരുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ കുട്ടികളുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ, അവർക്ക് എങ്ങനെ ബഹിരാകാശ യാത്രികരാകാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയാൻ ജിജ്ഞാസയുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് തീർച്ചയായും ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു വിജയമാണ്. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ കുട്ടികൾക്ക് ബഹിരാകാശ യാത്രികരാകാൻ ധാരാളം അവസരങ്ങളുണ്ടെന്ന് ശുഭാംശു ശുക്ല പറഞ്ഞു.
Had a great interaction with Shubhanshu Shukla. We discussed a wide range of subjects including his experiences in space, progress in science & technology as well as India's ambitious Gaganyaan mission. India is proud of his feat.@gagan_shux pic.twitter.com/RO4pZmZkNJ— Narendra Modi (@narendramodi) August 18, 2025
"ചന്ദ്രയാൻ 2 പോലുള്ള പരാജയങ്ങൾക്കിടയിലും ബഹിരാകാശ പദ്ധതി നിലനിർത്താൻ സർക്കാർ പരിശ്രമിച്ചു. ബജറ്റില് പരിഗണിക്കുന്നത് അടക്കം നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. ഇനിയും അവസരമുണ്ട് എന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് ശുഭാംശു ശുക്ല പറഞ്ഞു.
ചന്ദ്രയാൻ 3 വിജയിച്ചു. അത്തരം പരാജയങ്ങൾക്ക് ശേഷവും നമുക്ക് വളരെയധികം പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ലോകം മുഴുവൻ ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തമുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും ഉയരത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. ബഹിരാകാശ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചും ശുഭാംശു ശുക്ല പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി സംസാരിച്ചു.
Met with the Hon PM today. Last time I spoke to him virtually was from Orbit with this same flag in the background on the @iss. I cannot describe how proud I felt that day representing Bharat and today when I was speaking to the PM @narendramodi Like I said this is just the first… pic.twitter.com/TsKGZmG8Ya— Shubhanshu Shukla (@gagan_shux) August 18, 2025
ഇന്ത്യയ്ക്ക് അഭിമാന നിമിഷം: ശുഭാംശു ശുക്ലയുടെ നേട്ടത്തിൽ വളരെയധികം അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി. ബഹിരാകാശ മേഖലയിലെ അനുഭവങ്ങൾ, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ പുരോഗതി, ഇന്ത്യയുടെ അഭിലാഷമായ ഗഗൻയാൻ ദൗത്യം എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തൂവെന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി എക്സിൽ കുറിച്ചു. ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് പകര്ത്തിയ ഭൂമിയുടെ അപൂര്വ ചിത്രങ്ങള് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ശുക്ല സമ്മാനിച്ചു.
ഇന്ത്യയുടെ മുൻനിര ബഹിരാകാശ യാത്രികനും ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ പരീക്ഷണ പൈലറ്റുമാണ് ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭാംശു ശുക്ല. ജൂണ് 25ന് ഫ്ളോറിഡയില് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ജൂലൈ 15ന് ഭൂമിയില് തിരിച്ചെത്തിയ ശുക്ല, 41 വര്ഷത്തിനിടെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനാണ്. ഈ 18 ദിവസത്തെ ദൗത്യത്തില് ശുക്ലയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപ്രവര്ത്തകരും 60ലധികം പരീക്ഷണങ്ങള് വിജയകരമായി പൂര്ത്തിയാക്കിയിരുന്നു.
