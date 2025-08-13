ETV Bharat / bharat

ചുങ്കവിവാദം കൊഴുക്കുന്നതിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അമേരിക്കയിലേക്ക്, ട്രംപുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയേക്കും, ഐക്യരാഷ്‌ട്ര പൊതുസഭയിലും പങ്കെടുക്കും

ഐക്യരാഷ്‌ട്ര പൊതുസഭയുടെ എണ്‍പതാം സമ്മേളനത്തിന് അടുത്തമാസം ഒന്‍പതിന് തുടക്കമാകും.

PM MODI LIKELY TO VISIT US PRIME MINISTER NARENDRA MODI UNGA UNGA Session Next Month
Prime Minister Narendra Modi (File/PTI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 13, 2025 at 11:15 AM IST

ന്യൂയോര്‍ക്ക്: അടുത്തമാസം നടക്കുന്ന ഐക്യരാഷ്‌ട്ര പൊതസഭാ സമ്മേളനത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അഭിസംബോധന ചെയ്യും. ഐക്യരാഷ്‌ട്ര സഭ പുറത്ത് വിട്ട പ്രാസംഗികരുടെ പട്ടികയിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പേരുള്ളത്.

യുഎന്‍ പൊതുസഭയുടെ എണ്‍പതാം സമ്മേളനം അടുത്തമാസം ഒന്‍പതിനാണ് തുടങ്ങുക. ഉന്നതതല പൊതു ചര്‍ച്ച സെപ്റ്റംബര്‍ 23 മുത്‍ 29 വരെ നടക്കും. പരമ്പരാഗതമായി സമ്മേളനത്തിലെ ആദ്യ പ്രാസംഗികര്‍ ബ്രസീലാണ്. തൊട്ടുപിന്നാലെ അമേരിക്കയും പ്രസംഗിക്കും.

സെപ്റ്റംബര്‍ 23നാകും ട്രംപ് പൊതുസഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുക രണ്ടാംവട്ടം അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് പദവിയിലെത്തിയ ശേഷമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ആദ്യ പൊതുസഭ പ്രസംഗമാണിത്.

മോദി സെപ്റ്റംബര്‍ 26നാകും പൊതുസഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുക. ഇസ്രയേല്‍, ചൈന, പാകിസ്ഥാന്‍, ബംഗ്ലാദേശ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ തലവന്‍മാരും ഇതേ ദിവസം തന്നെ ഐക്യരാഷ്‌ട്ര പൊതുസഭയുടെ ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കും.

ഇക്കൊല്ലം ഫെബ്രുവരിയില്‍ മോദി അമേരിക്ക സന്ദര്‍ശിച്ചിരുന്നു. ഈവേളയില്‍ വാഷിങ്ടണ്‍ഡിസിയില്‍ വൈറ്റ്ഹൗസില്‍ വച്ച് അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്‍റ് ട്രംപുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തുകയും പിന്നീട് സംയുക്ത വാര്‍ത്താസമ്മേളനം നടത്തുകയും ചെയ്‌തു. ഇരുരാജ്യങ്ങള്‍ക്കും പ്രയോജനകരമായ ബഹുമേഖല ഉഭയകക്ഷി വാണിജ്യ കരാറിന് 2025 അവസാനത്തോടെ രൂപം നല്‍കാമെന്നും ധാരണ ആയതായി ഇരുവരും അറിയിച്ചു.

വാണിജ്യ ചര്‍ച്ചകള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ട്രംപ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേല്‍ അന്‍പത് ശതമാനം അധിക നികുതി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്. റഷ്യയില്‍ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷയായാണ് 25ശതമാനം അധിക നികുതി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത് ഇ് ഈ മാസം 27ന് നിലവില്‍ വരും. ഇത്തരത്തില്‍ ഇന്ത്യയെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് അകാരണവും അനീതിയുമാണെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

മറ്റേത് രാജ്യങ്ങളെയും പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയും ദേശ സുരക്ഷയും സാമ്പത്തിക താത്‌പര്യവും സംരക്ഷിക്കാന്‍ വേണ്ട നടപടികള്‍ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 25 മുതല്‍ അമേരിക്കയില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു സംഘം ഉഭയകക്ഷി വാണിജ്യ കരാറിന്‍റെ ആറാം വട്ട ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കായി ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശിക്കാനിരിക്കുന്ന വേളയിലാണ് കഴിഞ്ഞാഴ്‌ച ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേല്‍ നികുതി വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുള്ള എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവില്‍ അമേരിക്ക ഒപ്പു വച്ചത്.

കരാറിന്‍റെ ഒന്നാംഘട്ടം ഇക്കൊല്ലം അവസാനത്തോടെ നടപ്പിലാക്കാനാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും ധാരണയിലെത്തിയത്.

ഐക്യരാഷ്‌ട്ര പൊതുസഭ പ്രാസംഗികരുടെ ആദ്യഘട്ട പട്ടിക പുറത്ത് വിട്ടെങ്കിലും ഇതില്‍ മാറ്റമുണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട് എല്ലാക്കൊല്ലവും സെപ്റ്റംറില്‍ നടക്കുന്ന പൊതുസഭ സമ്മേളനം ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ നയതന്ത്ര പരിപാടിയായാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്.

യുക്രെയ്‌ന്‍, ഇസ്രയേല്‍-ഹമാസ് സംഘര്‍ഷങ്ങളുടെയും നടുവിലാണ് ഇക്കുറി യോഗം.

താന്‍ രണ്ടാം വട്ടം പ്രസിഡന്‍റായ ശേഷമുള്ള ആറ് മാസത്തിനിടെ ലോകത്തെ നിരവധി യുദ്ധങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കി എന്നാണ് ട്രംപിന്‍റെ അവകാവാദം. ഇതിന് പുറമെ അര്‍മേനിയ- അസര്‍ബെയ്‌ജാന്‍, കമ്പോഡിയ-തായ്‌ലന്‍ഡ്, ഇസ്രയേല്‍-ഇറാന്‍, റുവലാണ്ട-കോംഗോ, ഈജിപ്‌ത്-എത്യോപ്യ, സെര്‍ബിയ-കൊസോവോ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള സമാധാന ഉടമ്പടിയും ഉണ്ടാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മില്‍ മെയിലുണ്ടായ സംഘര്‍ഷം അവസാനിപ്പിച്ചതിന്‍റെ ക്രെഡിറ്റും ട്രംപ് ആവര്‍ത്തിച്ച് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്.

