ഗാസ സമാധാന ഉച്ചകോടിയിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് ക്ഷണം; വിദേശകാര്യ മന്ത്രി കീർത്തി വർധൻ സിങ് പങ്കെടുക്കും
ഈജിപ്തിലെ ഷാം എൽ-ഷെയ്ക്കില് നടക്കുന്ന ഉച്ചകോടിയിൽ 20-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കള് പങ്കെടുക്കും.
Published : October 12, 2025 at 3:57 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഈജിപ്തിലെ ഷാം എൽ ഷെയ്ക്കിൽ നാളെ നടക്കുന്ന ഗാസ സമാധാന ഉച്ചകോടിയില് പങ്കെടുക്കാന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ഓദ്യോഗിക ക്ഷണം. ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് അബ്ധുൽ ഫത്താഹ് എൽസിസിയിൽ നിന്നാണ് മോദിയ്ക്ക് ക്ഷണം ലഭിച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കില്ലെങ്കിലും ഉച്ചകോടിയിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി കീർത്തി വർധൻ സിങ് ആയിരിക്കും.
യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് എൽസിസിയും ചേർന്ന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ഉച്ചകോടിയിൽ യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അൻ്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ്, യുകെ പ്രധാനമന്ത്രി കെയർ സ്റ്റാർമർ, ഇറ്റാലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജോർജിയ മെലോണി, സ്പാനിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി പെഡ്രോ സ്ഞ്ചസ് എന്നിവരുൾപ്പെടെ നിരവധി രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കും. ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡൻ്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ, തുർക്കി പ്രസിഡൻ്റ് റജബ് തയ്യിബ് എർദോഗനും ഷാം എൽ-ഷെയ്ഖിലേക്ക് പോകുമെന്ന് അവരുടെ ഓഫീസുകൾ അറിയിച്ചു.
ഗാസ മുനമ്പിലെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുക, മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ സമാധാനവും സ്ഥിരതയും കൈവരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുക, പ്രാദേശിക സുരക്ഷയുടെയും സ്ഥിരതയുടെയും ഒരു പുതിയ യുഗത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുക എന്നതാണ് ഉച്ചകോടിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഇസ്രയേൽ ഗാസയില് വെടിനിർത്തലും ഭാഗികമായി സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തതിനു പിന്നാലെ നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ യോഗമാണിത്.
യുറോപ്യന് യൂണിയനെ കൗൺസില് പ്രസിഡൻ്റ് അൻ്റോണിയോ കോസ്റ്റ ഉച്ചകോടിയില് പ്രതിനിധീകരിക്കും. "നീതിയും സുസ്ഥിരവുമായ സമാധാനം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം ഈ പദ്ധതി നല്കുന്നു. കൂടാതെ ഈ ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും പദ്ധതികള് നടപ്പാക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ സംഭാവനകള് നല്കുന്നതിന് യുറോപ്യന് യൂണിയന് പൂർണമായും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്" യുറോപ്യന് യൂണിയന് പ്രതിനിധി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ജോർദാനിലെ അബ്ധുള്ള രണ്ടാമനും പങ്കെടുക്കുമെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് മീഡിയ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു പങ്കെടുക്കുമോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ റിപ്പോർട്ടുകള് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
അതേസമയം ഗാസ സമാധാന ഉച്ചകോടിയില് ഹമാസ് പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് ഹമാസ് രാഷ്ട്രീയ ബ്യൂറോ അംഗമായ ഹൊസാം ബദ്രാൻ പറഞ്ഞു. ഗാസയെക്കുറിച്ചുള്ള മുൻ ചർച്ചകളിൽ ഹമാസ് പങ്കെടുത്തത് ഖത്തറിൻ്റേയും ഈജിപ്ത്തിൻ്റേയും മധ്യസ്ഥത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. 2023 ഒക്ടോബർ 7-ന് ഇസ്രയേലിനെതിരെ ഹമാസ് നടത്തിയ ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് വര്ഷങ്ങളോളം നീണ്ടുനിന്ന തീവ്രമായ സംഘർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഉച്ചകോടി നടക്കുന്നത്. യുദ്ധം ഇരുവശത്തും കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമായി.
