നവി മുംബൈ വിമാനത്താവളം രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

ഏകദേശം 19,650 കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് നവി മുംബൈ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം നിര്‍മാണം പൂർത്തീകരിച്ചത്.

PM NARENDRA MODI NAVI MUMBAI AIRPORT Mumbai New Airport Inauguration നവി മുംബൈ വിമാനത്താവളം
PM Modi inaugurates Navi Mumbai International Airport. (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 8, 2025 at 8:18 PM IST

2 Min Read
മുംബൈ: ഇന്ത്യയിലെ മഹാനഗരങ്ങളിലൊന്നായ മുംബൈയ്ക്ക് ഇനി ഇരട്ട വിമാനത്താവളങ്ങൾ. മുംബൈയിലെ രണ്ടാമത്തെ അന്താരാഷ്‌ട്ര വിമാനത്താവളം നവി മുംബൈ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്‌തു. വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്‌തത്.

ഛത്രപതി അന്താരാഷ്‌ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനും ഇന്ത്യയുടെ വ്യോമസേന മേഖലയ്ക്ക് പുതു യുഗം കുറിക്കാനുമാണ് പുതിയ വിമാനത്താവളം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ പറഞ്ഞു. നാല് ടെർമിനലുകളുള്ള പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ടെർമിനലാണ് തുറന്നത്. ഏകദേശം 19,650 കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് നവി മുംബൈ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം പൂർത്തീകരിച്ചത്. വിമാനത്താവള ഉദ്ഘാടനത്തോടൊപ്പം മുംബൈ മെട്രോ ലൈനും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു.

കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രി രാം മോഹൻ നായിഡു, കേന്ദ്ര സഹ മന്ത്രി മുരളീധർ മോഹോൾ, മഹാരാഷ്‌ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ്, ഗവർണർ ആചാര്യ ദേവരത്, ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാരായ ഏക്‌നാഥ് ഷിൻഡെ, അജിത് പവാർ എന്നിവർ ഉദ്‌ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പൊതു സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രീൻഫീൽഡ് വിമാനത്താവള പദ്ധതിയാണ് നവി മുംബൈ അന്താരാഷ്‌ട്ര വിമാനത്താവളം. 1,160 ഹെക്‌ടറിൽ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന ഈ വിമാനത്താവളം പ്രതിവർഷം 90 ദശലക്ഷം യാത്രക്കാരെയും 3.25 ദശലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ ചരക്കുകളെയും കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

നാല് ടെർമിനലുകളാണ് വിമാനത്താവളത്തിലുള്ളത്. വ്യോമയാന ഇന്ധനത്തിനായുള്ള പ്രത്യേക സംഭരണ സംവിധാനം, 47 മെഗാ വോട്ട് സൗരോർജ ഉത്പാദനം, പൊതു ഗതാഗതത്തിനായി ഇലക്ട്രിക് ബസുകൾ, എന്നിവ പുതിയ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. വാട്ടർ ടാക്‌സി വഴി ബന്ധിപ്പിക്കാനാകുന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യ വിമാനത്താവളമാണ് നവി മുംബൈ വിമാനത്താവളം.

അക്വാലൈൻ എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്ന മെട്രോ 3ൻ്റെ അവസാന ഘട്ടവും പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു. 37,270 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമിച്ച മെട്രോ ലൈൻ 3 യാത്രായോഗ്യമാകും. 33.5 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള 27 സ്റ്റേഷനുകളുള്ള അക്വാലൈനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌ത് രാഷ്ട്രത്തിന് സമർപ്പിച്ചത്.

12,200 കോടി രൂപയിൽ നിർമിച്ച മെട്രോ ലൈൻ -3, ആചാര്യ ആത്രെ ചൗക്ക് മുതൽ കഫെ പരേഡ് വരെ നീളുന്നതാണ്. നഗര ഗതാഗത പരിവർത്തനത്തിലെ ഒരു പ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണിത്. ഇത് നഗര ഗതാഗത പരിവർത്തനത്തിന് സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണ്. ഇതോടെ തെക്കേ മുംബൈയിലെ പൈതൃക പ്രദേശങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക കേന്ദ്രങ്ങൾ, ആർ‌ബി‌ഐ, ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലേയ്ക്ക് തടസമില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യാനാകും.

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സംയോജിത പൊതു മൊബിലിറ്റി ആപ്പായ 'മുംബൈ വൺ' മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. മൊബൈൽ ടിക്കറ്റിങ്‌ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ യാത്രക്കാർക്ക് മുംബൈ വൺ ആപ്പിലൂടെ ലഭ്യമാകും. ആപ്പ് തത്സമയ യാത്രാ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ, റൂട്ട് , ഡിജിറ്റൽ ടിക്കറ്റിങ്‌, സുരക്ഷാ എന്നിവ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു. യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഇത് വർധിപ്പിക്കുന്നു.

ALSO READ: യുകെ പ്രധാനമന്ത്രി കെയര്‍ സ്‌റ്റാർമർ ഇന്ത്യയിൽ; നിക്ഷേപ സാധ്യതകള്‍ ചർച്ച ചെയ്യും

