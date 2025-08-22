ETV Bharat / bharat

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 22, 2025 at 8:20 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: 13,000 കോടി രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികൾ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 22) ബിഹാറിലെത്തും. ബിഹാറിലെ ഗയയിൽ ഗംഗാനദിക്ക് മുകളിലൂടെ ബെഗുസാരായിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പദ്ധതികളാണ് ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യുക. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വോട്ടർ അധികാർ യാത്ര നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് മോദിയുടെ സന്ദർശനം.

ഇന്ന് എട്ടുമണിക്ക് ബിഹാറിലെ മുങ്കീറിൽ നിന്നാണ് വോട്ടർ അധികാർ യാത്ര ആരംഭിക്കുക. അതേസമയം പ്രതിപക്ഷമുയർത്തുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ബിഹാറിൽ മറുപടി നൽകിയേക്കും. ഇന്ന് രാവിലെയായിരിക്കും പ്രധാനമന്ത്രി ബിഹാറിലെത്തുക. ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ബംഗാളിലേക്ക് പോകുമെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

ബിഹാർ വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണത്തിനെതിരായ ഹർജികൾ സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയ 65 ലക്ഷം ആളുകളുടെ പേരും വിവരങ്ങളും നൽകാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനോട് സുപ്രീംകോടതി നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഇതിനായി എടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ നടപടികളും വിശദാംശങ്ങളും കോടതിയിൽ ഇന്ന് സമർപ്പിക്കാനും സുപ്രീംകോടതി പറഞ്ഞിരുന്നു. അതേസമയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയവരിൽ പരാതിയുള്ളവർക്ക് ആധാറിൻ്റെ പകർപ്പ് സഹിതം പരാതി നൽകാമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

