ETV Bharat / bharat

വംശീയ കലാപത്തിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി ആദ്യമായി മണിപ്പൂരിൽ; 8,500 കോടി രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കും

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി മണിപ്പൂരിൽ. വിവിധ വികസന പദ്ധതികൾക്ക് തറക്കല്ലിടും. സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത സുരക്ഷ.

MODI AT MANIPUR PM NARENDRA MODI NARENDRA MODI IN MANIPUR MANIPUR ETHNIC VIOLANCE
PM Narendra Modi (PTI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 13, 2025 at 1:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഇംഫാൽ: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി മണിപ്പൂർ സന്ദർശനത്തിനായി ഇംഫാലിൽ എത്തി. മണിപ്പൂർ ഗവർണർ അജയ് കുമാർ ഭല്ലയും ചീഫ് സെക്രട്ടറി പുനീത് കുമാർ ഗോയലും ഇംഫാൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ മോദിക്ക് സ്വീകരണം നൽകി. തുടർന്ന് കുക്കി ശക്തികേന്ദ്രമായ ചുരാചന്ദ്പൂരിലേക്ക് തിരിച്ചു.

വിവിധ വികസന പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് മോദി മണിപ്പൂരിൽ എത്തിയത്. 8,500 കോടി രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനവും തറക്കല്ലിടലും നിർവഹിക്കും. മോദി എത്തുന്നത് പ്രമാണിച്ച് ഇംഫാലിലും ചുരാചന്ദ്പൂർ ജില്ലയിലും സുരക്ഷ കർശനമാക്കി. ഇംഫാലിലെ ഏകദേശം 237 ഏക്കർ വിസ്‌തൃതിയുള്ള കാംഗ്ല കോട്ടയിലും ചുരാചന്ദ്പൂരിലെ പീസ് ഗ്രൗണ്ടിലും പരിസരത്തും സേനകളുടെ വൻതോതിലുള്ള സുരക്ഷ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇംഫാലിലെ മന്ത്രിപുഖ്രിയിൽ 101 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമിച്ച പുതിയ മണിപ്പൂർ പൊലീസ് ആസ്ഥാനവും അതേ പ്രദേശത്ത് 538 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമിച്ച സിവിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റും മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഇതിനുപുറമേ 3,600 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ ഡ്രെയിനേജ്, ആസ്‌തി മാനേജ്മെൻ്റ് മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, 550 കോടി രൂപയുടെ മണിപ്പൂർ ഇൻഫോടെക് ഡെവലപ്മെൻ്റ് തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾക്കും തുടക്കം കുറിക്കും.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മണിപ്പൂരിൻ്റെ സമഗ്രമായ വികസനത്തിന് സർക്കാർ പൂർണമായും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വെള്ളിയാഴ്‌ച പറഞ്ഞിരുന്നു. വികസനത്തിൻ്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി റോഡ് പദ്ധതികൾ, ദേശീയപാതകൾ, വനിതാ ഹോസ്‌റ്റലുകൾ എന്നിവക്ക് തറക്കല്ലിടുമെന്ന് എക്‌സിൽ കുറിച്ചിരുന്നു. 7,300 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികൾക്കാണ് ചുരാചന്ദ്പൂരിൽ തുടക്കം കുറിക്കുന്നതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

മെയ്‌ 2023 ൽ 260-ലധികം പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഭവനരഹിതരാകുകയും ചെയ്‌ത കുക്കി, മെയ്‌റ്റെയി സമുദായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വംശീയ കലാപത്തിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ സന്ദർശനമാണ് മോദിയുടേത്. മുൻപ് മണിപ്പൂർ സന്ദർശിക്കാത്തതിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ആവർത്തിച്ചുള്ള വിമർശനങ്ങൾക്കിടയിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സന്ദർശനം.

എന്നാൽ മോദിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മണിപ്പൂർ സന്ദർശനം 2027 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ടാണെന്ന വിമർശനവുമായി ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം എംപി കനിമൊഴി കരുണാനിധി രംഗത്തുവന്നു. മണിപ്പൂരിനോടുള്ള അനുകമ്പയല്ല ഇത്, വെറും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങളാണെന്നും കനിമൊഴി പറഞ്ഞു.

Also Read: 'മോദിക്ക് മണിപ്പൂർ ഓർമ വന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തപ്പോള്‍'; സന്ദർശനത്തിൽ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കനിമൊഴി

For All Latest Updates

TAGGED:

MODI AT MANIPURPM NARENDRA MODIMANIPURMANIPUR ETHNIC VIOLENCEPM MODI MANIPUR VISIT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പേരിനുപോലും പ്രതിപക്ഷമുണ്ടായിട്ടില്ല; ഇതുവരെ കുലുങ്ങാത്ത ഇടതുകോട്ടയായി കരിവെള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്ത്

ബെവ്കോയ്ക്ക് 'പണി ' കൊടുത്ത് ഉപഭോക്താക്കൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾക്ക് 'സ്പോട്ട് റിട്ടേൺ '

ബിദുല എത്തി, സർക്കാർ കലണ്ടറിൽ; ഒപ്പമുള്ളത് പ്രധാനമന്ത്രി

നേതാക്കളില്ലാതെ സംഘടിക്കുന്ന യുവജന പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍; ജനാധിപത്യഭാവിക്ക് ഭീഷണിയോ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.