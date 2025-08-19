ETV Bharat / bharat

സിപി രാധാകൃഷ്‌ണന്‍; ഉപരാഷ്‌ട്രപതി സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ച് എന്‍ഡിഎ - NDA VICE PRESIDENTIAL CANDIDATE

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ അമിത്‌ ഷാ, രാജ്‌നാഥ് സിങ് എന്നിവര്‍ യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു.

NDA VICE PRESIDENT CANDIDATE C P RADHAKRISHNAN NARENDRA MODI രാധാകൃഷ്‌ണന്‍ എന്‍ഡിഎ സ്ഥാനാര്‍ഥി
CP RADHAKRISHNAN AND PM NARENDRA MODI. (PTI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 19, 2025 at 2:10 PM IST

1 Min Read

ന്യൂഡൽഹി: മഹാരാഷ്‌ട്ര ഗവർണറും എൻഡിഎയുടെ ഉപരാഷ്‌ട്രപതി സ്ഥാനാർഥിയായുമായ സിപി രാധാകൃഷ്‌ണനെ അഭിനന്ദനമറിയിച്ച് എൻഡിഎ നേത്യത്വം. ചൊവ്വാഴ്‌ച നടന്ന ബിജെപി പാർലമെൻ്ററി ബോർഡ് യേഗത്തിലാണ് അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ അമിത്‌ ഷാ, രാജ്‌നാഥ് സിങ്, കിരൺ റിജിജു, ജിതേന്ദ്ര സിങ്, അർജുൻ റാം മേഘ്‌വാൾ, എൽ മുരുകൻ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തതായി ബിജെപി ദേശീയ നേതൃത്വം അറിയിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സിപി രാധാകൃഷ്‌ണനെ പോലുള്ള ഒരു വ്യക്‌തിയെ സ്ഥാനാർഥിയായി നാമനിർദേശം ചെയ്‌തതിൽ വളരെയധികം അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. എല്ലാ പാർട്ടികളും സിപി രാധാകൃഷ്‌ണന് പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നെന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നെന്നും കിരൺ റിജിജു പറഞ്ഞു. സിപി രാധാകൃഷ്‌ണനെ ഉപരാഷ്‌ട്രപതി സ്ഥാനാർഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഐക്യകണ്‌ഠേനയുള്ള തീരുമാനമായിരുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതിൻ റാം മാഞ്ചിയും പറഞ്ഞു.

ഉപരാഷ്‌ട്രപതി സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള മികച്ച സ്ഥാനാർത്ഥി: നരേന്ദ്ര മോദി

വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് സിപി രാധാകൃഷ്‌ണൻ മികച്ച സ്ഥാനാർഥിയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു "എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ച തീരുമാനമെന്നും ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വിവാദവുമോ അഴിമതിയോ, കളങ്കമോ ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലളിതമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നയാളാണ്. സമൂഹത്തിനും രാജ്യത്തിനും വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചു. അത്തരമൊരു വ്യക്തി രാജ്യത്തിന്‍റെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയാകുന്നത് രാജ്യത്തിന് വളരെയധികം സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സെപ്‌റ്റംബർ 9നാണ് ഉപരാഷ്‌ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഓഗസ്റ്റ് 20 ബുധനാഴ്‌ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് സിപി രാധാകൃഷ്‌ണൻ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കും. തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശിയായ സിപി രാധാകൃഷ്‌ണൻ ബിജെപിയുടെ കേരള നേതൃത്വത്തിലെ മുൻ അംഗമായിരുന്നു. തമിഴ്‌നാട് ബിജെപി മുൻ അധ്യക്ഷനും കോയമ്പത്തൂർ മുൻ എംപിയുമായിരുന്നു സിപി രാധാകൃഷ്‌ണൻ. ജാർഖണ്ഡ്, പുതുചേരി, തെലങ്കാന എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഗവർണറായും ചുമതല വഹിച്ചിരുന്നു.

ALSO READ: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്‍ക്കെതിരെയുള്ള ഇംപീച്ച്മെന്‍റ് പ്രമേയം; നടപടി ക്രമങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ

ന്യൂഡൽഹി: മഹാരാഷ്‌ട്ര ഗവർണറും എൻഡിഎയുടെ ഉപരാഷ്‌ട്രപതി സ്ഥാനാർഥിയായുമായ സിപി രാധാകൃഷ്‌ണനെ അഭിനന്ദനമറിയിച്ച് എൻഡിഎ നേത്യത്വം. ചൊവ്വാഴ്‌ച നടന്ന ബിജെപി പാർലമെൻ്ററി ബോർഡ് യേഗത്തിലാണ് അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ അമിത്‌ ഷാ, രാജ്‌നാഥ് സിങ്, കിരൺ റിജിജു, ജിതേന്ദ്ര സിങ്, അർജുൻ റാം മേഘ്‌വാൾ, എൽ മുരുകൻ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തതായി ബിജെപി ദേശീയ നേതൃത്വം അറിയിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സിപി രാധാകൃഷ്‌ണനെ പോലുള്ള ഒരു വ്യക്‌തിയെ സ്ഥാനാർഥിയായി നാമനിർദേശം ചെയ്‌തതിൽ വളരെയധികം അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. എല്ലാ പാർട്ടികളും സിപി രാധാകൃഷ്‌ണന് പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നെന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നെന്നും കിരൺ റിജിജു പറഞ്ഞു. സിപി രാധാകൃഷ്‌ണനെ ഉപരാഷ്‌ട്രപതി സ്ഥാനാർഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഐക്യകണ്‌ഠേനയുള്ള തീരുമാനമായിരുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതിൻ റാം മാഞ്ചിയും പറഞ്ഞു.

ഉപരാഷ്‌ട്രപതി സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള മികച്ച സ്ഥാനാർത്ഥി: നരേന്ദ്ര മോദി

വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് സിപി രാധാകൃഷ്‌ണൻ മികച്ച സ്ഥാനാർഥിയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു "എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ച തീരുമാനമെന്നും ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വിവാദവുമോ അഴിമതിയോ, കളങ്കമോ ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലളിതമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നയാളാണ്. സമൂഹത്തിനും രാജ്യത്തിനും വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചു. അത്തരമൊരു വ്യക്തി രാജ്യത്തിന്‍റെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയാകുന്നത് രാജ്യത്തിന് വളരെയധികം സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സെപ്‌റ്റംബർ 9നാണ് ഉപരാഷ്‌ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഓഗസ്റ്റ് 20 ബുധനാഴ്‌ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് സിപി രാധാകൃഷ്‌ണൻ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കും. തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശിയായ സിപി രാധാകൃഷ്‌ണൻ ബിജെപിയുടെ കേരള നേതൃത്വത്തിലെ മുൻ അംഗമായിരുന്നു. തമിഴ്‌നാട് ബിജെപി മുൻ അധ്യക്ഷനും കോയമ്പത്തൂർ മുൻ എംപിയുമായിരുന്നു സിപി രാധാകൃഷ്‌ണൻ. ജാർഖണ്ഡ്, പുതുചേരി, തെലങ്കാന എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഗവർണറായും ചുമതല വഹിച്ചിരുന്നു.

ALSO READ: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്‍ക്കെതിരെയുള്ള ഇംപീച്ച്മെന്‍റ് പ്രമേയം; നടപടി ക്രമങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ

For All Latest Updates

TAGGED:

NDA VICE PRESIDENT CANDIDATEC P RADHAKRISHNANNARENDRA MODIരാധാകൃഷ്‌ണന്‍ എന്‍ഡിഎ സ്ഥാനാര്‍ഥിNDA VICE PRESIDENTIAL CANDIDATE

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ഗർഭകാലത്തെ പാരസെറ്റമോൾ ഉപയോഗം; കുട്ടികളില്‍ ഗുരുതര വൈകല്യങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാവുമെന്ന് പഠനം

ഗന്ധം അറിയുന്നില്ലേ?; ചിലപ്പോൾ അൽഷിമേഴ്‌സിൻ്റെ തുടക്കമാകാം

ഒന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല, പക്ഷേ ഒന്‍പതു വയസുകാരിയുടെ ജീവനെടുത്തു; അപകടകാരിയാണ് 'അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം'

വാര്‍ത്തിട്ടത് മൂവായിരത്തിലേറെ വീടുകള്‍; ഫയറാണ് പുഷ്‌പ മേസ്‌തിരി

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.