ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ബിരുദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് നിർദേശിച്ച കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമ്മിഷൻ്റെ (സിഐസി) ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി. കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമ്മിഷൻ്റെ ഉത്തരവിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഡൽഹി സർവകലാശാല നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് വിധി.
2016 ഡിസംബർ 21 ന് നീരജ് ശർമ എന്നയാളുടെ വിവരാവകാശ അപേക്ഷയെത്തുടർന്ന് 1978-ൽ ബിഎ പരീക്ഷ പാസായ വിദ്യാർഥികളുടെ രേഖകൾ പരിശോധിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാല് വിദ്യാർഥിയുടെ ബിരുദവിവരങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നത് സ്വകാര്യതയെ ബാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ബിരുദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ നൽകാൻ സർവകലാശാല വിസമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു.
2016 ഡിസംബറിൽ, സർവകലാശാലയുടെ പ്രതികരണത്തിനെതിരെ നീരജ് ശർമ കോടതിയെ സമീപിച്ചു. 1978-ൽ ബിഎ പാസായ വിദ്യാർഥികളുടെ പട്ടിക അടങ്ങിയ രജിസ്റ്റർ പരസ്യമാക്കാൻ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ പ്രൊഫ. എം. ആചാര്യലു ഡൽഹി സർവകലാശാലയോട് നിർദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
2016-ൽ ഡൽഹി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയോട് തൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ബിരുദങ്ങളെക്കുറിച്ച് തുറന്നുപറയാനും അവ പരസ്യമാക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെയാണ് വിഷയം പൊതുജനമധ്യത്തിൽ എത്തിയത്.
പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ ബിരുദം നേടിയതായി പ്രധാനമന്ത്രി
1978 -ൽ ഡൽഹി സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിഎ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ ബിരുദം നേടിയതായി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സത്യവാങ്മൂലം നല്കിയിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടപ്പ് നടക്കുന്നതിന് ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് നീരജ് ശർമ ഡൽഹി സർവകലാശാലയിൽ ബിരുദങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ തേടി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചത്. വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ ബിരുദ വിവരങ്ങൾ നൽകണമെന്ന ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. 2017 ജനുവരി 23 ന് സർവകലാശാല കമ്മീഷൻ്റെ ഉത്തരവ് ചോദ്യം ചെയ്ത് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു.
രേഖകൾ കോടതിയെ കാണിക്കുന്നതിൽ സർവകലാശാലയ്ക്ക് എതിർപ്പില്ലെന്നും എന്നാൽ വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യവിവരങ്ങൾ തേടാൻ ആർക്കും അധികാരമില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സർവകലാശാല ഉത്തരവിനെ ചൊദ്യം ചെയ്തു.
കമ്മീഷൻ്റെ ഉത്തരവ് വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും രാജ്യത്തെ വിദ്യാർഥികളുടെ രാജ്യത്തെ വിദ്യാർഥികളുടെ ബിരുദരേഖകൾ വിശ്വസ്തതയോടെ സൂക്ഷിക്കുന്ന സർവകലാശാലയുടെ നയത്തെ ഇത് ബാധിക്കുമെന്നുമുള്ള സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്തയുടെ വാദങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച കോടതി 2017 ജനുവരിയിൽ അപേക്ഷകന് നോട്ടീസ് അയയ്ക്കുകയും ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ നേടാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും മേത്ത വാദിച്ചു.
