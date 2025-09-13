'നേപ്പാളിനെ നയിക്കാന് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനമേറ്റെടുത്ത സുശീല കാര്കിക്ക് ആശംസകള്'; പ്രശംസിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി
സുശീല കാർക്കിയെ അഭിനന്ദിച്ച് ഇന്ത്യന് പ്രധാനമന്ത്രി. നേപ്പാളിലെ ജനങ്ങളുടെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യ നിലകൊള്ളുമെന്നും എക്സില് മോദി.
Published : September 13, 2025 at 11:06 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: നേപ്പാളിലെ ഇടക്കാല പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ സുശീല കാർക്കിയെ അഭിനന്ദിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. അയൽ രാജ്യമായ നേപ്പാളിലെ ജനങ്ങളുടെ സമാധാനം, പുരോഗതി, സമൃദ്ധി എന്നിവയോടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിബദ്ധതയും മോദി വ്യക്തമാക്കി. "നേപ്പാളിലെ ഇടക്കാല സർക്കാരിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയായി സ്ഥാനമേറ്റെടുത്ത സുശീല കാർക്കിക്ക് ആശംസകൾ നേരുന്നു. നേപ്പാളിലെ ജനങ്ങളുടെ സമാധാനത്തിനും പുരോഗതിക്കും സമൃദ്ധിക്കും വേണ്ടി ഇന്ത്യ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നുവെന്ന്" നരേന്ദ്ര മോദി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
നേപ്പാൾ രാഷ്ട്രപതി രാമചന്ദ്ര പൗഡൽ നിയുക്ത പ്രധാനമന്ത്രി സുശീല കാർക്കിക്ക് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസിഡൻ്റ് പാർലമെൻ്റ് പിരിച്ചുവിടുകയും 2026 മാർച്ച് 5 തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതിയായി നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തൂവെന്ന് രാഷ്ട്രപതി കാര്യാലയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
I extend my best wishes to Right Hon. Mrs. Sushila Karki on assuming office as the Prime Minister of the Interim Government of Nepal. India remains firmly committed to the peace, progress and prosperity of the people of Nepal.— Narendra Modi (@narendramodi) September 13, 2025
ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടുനിന്ന രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വത്തിന് വിരാമമിട്ടാണ് മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കാർക്കി ഇന്നലെ (സെപ്റ്റംബര് 12) സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. ഇടക്കാല സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്ന നേപ്പാളിലെ ആദ്യ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് സുശീല കാർക്കി. നേപ്പാളിലെ ഭരണ പിഴവിനെയും അഴിമതിയെയും സമൂഹ മാധ്യമ നിരോധനത്തെയും ചൊല്ലിയുണ്ടായ ജെൻസി പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി കെപി ശർമ്മ ഒലി കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജിവച്ചിരുന്നു.
വെള്ളിയാഴ്ച നേപ്പാളിലെ പ്രതിനിധി സഭാ സ്പീക്കർ ദേവരാജ് ഘിമിറെയും ദേശീയ അസംബ്ലി ചെയർമാൻ നാരായൺ ദഹലും ഭരണഘടനയുടെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ നിലനിന്നുകൊണ്ട് നിലവിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു. കാഠ്മണ്ഡുവിലെ കർഫ്യൂ കാരണം നേപ്പാളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വിദേശ പൗരന്മാരെ സഹായിക്കുന്നതിനായി അധികൃതർ താത്ക്കാലിക നടപടികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 8 വരെ സാധുതാ വിസയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ അധിക ഫീസ് നൽകാതെ എക്സിറ്റ് പെർമിറ്റ് നേടാനും വിസ ക്രമപ്പെടുത്താനും കഴിയുമെന്ന് ഇമിഗ്രേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വ്യക്തമാക്കി.
പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് എതിരെ പൊലീസ് വെടിയുതിർത്തതിനെ തുടർന്ന് 51 പേർ മരിക്കുകയും 1,300ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. അഴിമതി അവസാനിപ്പിക്കുക, സ്വജനപക്ഷപാതം ഇല്ലാതാക്കുക, സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിരോധനം പിൻവലിക്കുക എന്നിവയായിരുന്നു ജെൻ സി ഗ്രൂപ്പ് നടത്തിയ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ. തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ നടന്ന ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ശേഷം രാജ്യത്ത് ക്രമസമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്ന വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് സുശീല കാർക്കിക്ക് മുന്നിലുള്ളത്.
