വിജയ് റാലി ദുരന്തം: രാഷ്ട്രപതിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും അനുശോചിച്ചു; മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിൻ കരൂർ സന്ദർശിക്കും
ദുരിതാശ്വാസ നടപടികൾ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ മന്ത്രിമാർക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിൻ നിർദേശം നൽകി.
Published : September 27, 2025 at 10:15 PM IST
ന്യൂഡൽഹി/ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിലെ കരൂരിൽ തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) റാലിക്കിടെയുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 30-ൽ അധികം ആളുകൾ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി, പ്രധാനമന്ത്രി, മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിൻ, കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. നടനും രാഷ്ട്രീയ നേതാവുമായ വിജയ് നയിച്ച റാലിക്കിടെയാണ് ഈ ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവം അരങ്ങേറിയത്.
രാഷ്ട്രപതിയുടെ അനുശോചനം
തമിഴ്നാട്ടിലെ കരൂർ ജില്ലയിൽ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ടതുപോലുള്ള ദാരുണമായ സംഭവത്തിൽ ജീവഹാനി ഉണ്ടായതിൽ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. തൻ്റെ 'എക്സ്' സന്ദേശത്തിൽ അവർ ഇങ്ങനെ കുറിച്ചു:
Anguished to know about the tragic loss of lives in a stampede-like unfortunate incident in Karur district of Tamil Nadu. I extend my deepest condolences to the bereaved family members and pray for early recovery of those injured.— President of India (@rashtrapatibhvn) September 27, 2025
"ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അതീവ ദുഃഖമുണ്ട്. ദുഃഖാർത്തരായ കുടുംബാംഗങ്ങളെ അഗാധമായ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. പരിക്കേറ്റവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സുഖം പ്രാപിക്കാൻ പ്രാർഥിക്കുന്നു."
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അനുശോചനം
കരൂരിലെ രാഷ്ട്രീയ റാലിക്കിടെയുണ്ടായ ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവം അത്യധികം ദുഃഖകരമാണ് എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എക്സിൽ കുറിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്കൊപ്പം ചേരുന്നു.
The unfortunate incident during a political rally in Karur, Tamil Nadu, is deeply saddening. My thoughts are with the families who have lost their loved ones. Wishing strength to them in this difficult time. Praying for a swift recovery to all those injured.— Narendra Modi (@narendramodi) September 27, 2025
ഈ പ്രയാസകരമായ സമയത്ത് അവർക്ക് കരുത്തുണ്ടാകട്ടെ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പരിക്കേറ്റ എല്ലാവരും വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കാൻ പ്രാർഥിക്കുന്നു എന്നും മോദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിൻ്റെ പ്രതികരണവും നടപടികളും
കരൂരിൽ റാലിക്കിടെയുണ്ടായ തിക്കുംതിരക്കും സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ ആശങ്കാജനകമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിൻ പ്രതികരിച്ചു. ദുരിതാശ്വാസ നടപടികൾ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ അദ്ദേഹം മന്ത്രിമാർക്ക് നിർദേശം നൽകി.
கரூரிலிருந்து வரும் செய்திகள் கவலையளிக்கின்றன.— M.K.Stalin - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) September 27, 2025
கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி மயக்கமுற்று மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள பொதுமக்களுக்குத் தேவையான உடனடி சிகிச்சைகளை அளித்திடும்படி,
முன்னாள் அமைச்சர் @V_Senthilbalaji, மாண்புமிகு அமைச்சர் @Subramanian_Ma அவர்களையும் - மாவட்ட…
'കരൂരിൽനിൻ്റെ വാർത്ത ആശങ്കാജനകമാണ്' എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എക്സിൽ കുറിച്ചു. ദുരിതാശ്വാസ നടപടികൾ നേരിട്ട് വിലയിരുത്തുന്നതിനായി അദ്ദേഹം ഞായറാഴ്ച കരൂർ സന്ദർശിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.
പരിക്കേറ്റവർക്ക് അടിയന്തര സഹായം ഉറപ്പാക്കുക, സ്ഥിതിഗതികൾ സാധാരണ നിലയിലാക്കാൻ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുക എന്നിവയാണ് സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. പരിക്കേറ്റവർക്ക് ശരിയായ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ മുൻമന്ത്രി വി സെന്തിൽ ബാലാജി, ആരോഗ്യ മന്ത്രി മാ സുബ്രഹ്മണ്യൻ, ജില്ലാ കലക്ടർ എന്നിവർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ സഹായം നൽകാൻ അയൽ ജില്ലയായ തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിൽനിൻ്റെ മന്ത്രി അൻബിൽ മഹേഷ് പൊയ്യ മൊഴിയോടും സ്റ്റാലിൻ നിർദേശിച്ചു. സ്ഥിതി എത്രയും പെട്ടെന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നടപടിയെടുക്കാൻ എഡിജിപി (ക്രമസമാധാനം) ഡേവിഡ്സൺ ദേവാശിർവാദവുമായി സംസാരിച്ചു.
ദിണ്ടിഗൽ, തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ജില്ലാ കലക്ടർമാരോട് ഉടൻതന്നെ കരൂരിലേക്ക് പോകാനും മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങൾ ഡോക്ടർമാരുമായും പൊലീസുമായും സഹകരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു.
കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അനുശോചനം
തമിഴ്നാട്ടിലെ കരൂരിൽ റാലിക്കിടെ ഉണ്ടായ ദുരന്തത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവം അത്യധികം ദുഃഖകരമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. മരണങ്ങളിൽ അതീവ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുകയും അനുശോചനം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മറ്റ് പ്രമുഖരുടെ പ്രതികരണം
സംഭവത്തിൽ എഐഎഡിഎംകെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എടപ്പാടി കെ പളനിസ്വാമി ഞെട്ടൽ രേഖപ്പെടുത്തി, മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ അനുശോചനം അറിയിച്ചു. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സഹായം നൽകാനും പരിക്കേറ്റവർക്ക് ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാനും മുൻ മന്ത്രി എംആർ വിജയഭാസ്കറിനോട് ആശുപത്രിയിൽ നേരിട്ടെത്താൻ നിർദേശിച്ചതായി പളനിസ്വാമി എക്സിൽ അറിയിച്ചു.
ആശുപത്രി പരിസരത്തെ കനത്ത തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത്, ചികിത്സയിലുള്ളവർക്ക് സഹായം നൽകാൻ എഐഎഡിഎംകെ പ്രവർത്തകരോട് മനുഷ്യച്ചങ്ങല തീർക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പരിക്കേറ്റവർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സ നൽകാനും മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഉചിതമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനും ഡിഎംകെ സർക്കാരിനോട് അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു.
പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് ഈ ദാരുണമായ സംഭവത്തിൽ 'അങ്ങേയറ്റം വേദനയുണ്ട്' എന്നും നിരപരാധികളായ ആളുകളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് തീർച്ചയായും ഹൃദയഭേദകമാണ് എന്നും അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു.
Deeply anguished by the tragic accident at a rally in Karur, Tamil Nadu. The loss of innocent lives is truly heartbreaking. My heartfelt condolences to the bereaved families. Praying for the speedy recovery of those who are injured.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 27, 2025
"ദുഃഖിതരായ കുടുംബാംഗങ്ങളെ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. പരിക്കേറ്റവർ വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കാൻ പ്രാർഥിക്കുന്നു," എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സംഭവത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്നും പുറത്തു നിന്നുമുള്ള മറ്റ് നിരവധി നേതാക്കളും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
