എല്ലാ വർഷവും സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്ന് വർഷങ്ങളായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രസംഗത്തോടൊപ്പം കാണികളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന മറ്റൊന്നു കൂടിയുണ്ട്. അദേഹം ധരിക്കുന്ന തലപ്പാവ്.
2014 മുതൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഓരോ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിലും പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ സൂചകമായി വർണാഭമായ തലപ്പാവ് ധരിക്കുന്നു. ഈ വർഷവും ആ പതിവ് തെറ്റിക്കാതെ രാജ്യത്തിന് മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മോദി.
2025
79-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനമായ ഇന്ന് ചെങ്കോട്ടയിൽ മോദി എത്തിയത് കാവി തലപ്പാവ് ധരിച്ചാണ്. വെള്ള കുർത്തയും കാവി നിറത്തിലുള്ള ബഡ്ഗാല ജാക്കറ്റും ത്രിവർണ പതാകയുടെ ഷാളുമായിരുന്നു ഇതിനൊപ്പം അദ്ദേഹം ധരിച്ചത്.
2024
2024 ൽ ലെഹെരിയ പാറ്റേൺ ചെയ്ത തലപ്പാവായിരുന്നു മോദിയുടെ ആകർഷണം. ഓറഞ്ച്, മഞ്ഞ, പച്ച എന്നീ നിറങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുള്ള തലപ്പാവായിരുന്നു അത്. വെള്ളുത്ത കുർത്തയും ഇളം നീല ബന്ദ്ഗല ജാക്കറ്റും ഇതിനൊപ്പം ജോടിയായി അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുത്തു.
2023
77-ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ രാജസ്ഥാനി ബന്ധാനി പ്രിൻ്റ് ആയിരുന്നു തലപ്പാവായി മോദി ധരിച്ചത്. മഞ്ഞ, ഓറഞ്ച്, വയലറ്റ്, പച്ച, ചുവപ്പ് എന്നീ നിറങ്ങളിലുള്ള ഷേഡുകളിൽ പ്ലീറ്റ് ചെയ്ത തലപ്പാവായിരുന്നു. വെള്ള കുർത്തയും കറുത്ത ജാക്കറ്റുമായിരുന്നു ഒപ്പം ധരിച്ചത്.
2022
2022-ൽ ത്രിവർണ പതാകയുടെ നിറത്തിലുള്ള തലപ്പാവായിരുന്നു ധരിച്ചിരുന്നത്. ഇതിനൊപ്പം ആദ്ദേഹം അണിഞ്ഞത് വെള്ള കുർത്തയും നീല ജാക്കറ്റുമായിരുന്നു.
2021
പരാമ്പരാഗത കുർത്തയായിരുന്നു 2021 ലെ മോദിയുടെ വേഷം. അതിനൊപ്പം നീല ജാക്കറ്റും വെള്ളയും ഓറഞ്ചും നിറത്തിലുള്ള ഒരു സ്കാർഫുമായിരുന്നു ജോഡിയാക്കി അദ്ദേഹം ധരിച്ചത്. കണങ്കാൽ വരെ നീളമുള്ള കോലാപുരി ഫെറ്റ ശൈലിയിലുള്ള തലപ്പാവായിരുന്നു മോദി ഇതിനൊപ്പം ധരിച്ചത്.
2020
മഹാമാരി കാലത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ഓറഞ്ചും ക്രീമും കലർന്ന തലപ്പാവായിരുന്നു മോദി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇതിനൊപ്പം ധരിച്ച ക്രീം നിറത്തലുള്ള കുർത്തയും വെള്ളയും ഓറഞ്ചും നിറത്തിലുള്ള സ്കാർഫും ആകർഷകമായിരുന്നു.
2019
2019 ലും രാജസ്ഥാൻ പാരമ്പര്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന തലപ്പാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം ധരിച്ചത്. ഓറഞ്ചും പച്ചയും നിറത്തിലുള്ള കരിസ്മ ഡിസൈനിലുള്ള തലപ്പാവായിരുന്നു അത്. വെള്ളുത്ത നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രത്തിനൊപ്പം കാവി ബോർഡറുള്ള വെളുത്ത സ്കാർഫ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലുക്കിന് പൂർണത നൽക്കി.
2018
വെളുത്ത കുർത്തക്കൊപ്പം ചുവപ്പും കാവിയും കലർന്ന തലപ്പാവായിരുന്നു മോദിയുടെ വസ്ത്രം. വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രത്തിനൊപ്പം ഇരുണ്ട ബോർഡറുള്ള വെളുത്ത ഷോൾ കുറച്ചുകൂടി ആകർഷകമായിരുന്നു.
2017
മഞ്ഞയും ചുവപ്പും നിറങ്ങളിലുള്ള ക്രോസ് ഗോൾഡൻ ലൈനുകളുള്ള തലപ്പാവായിരുന്നു 2017-ൽ മോദി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ബീജ് നിറത്തിലുള്ള ഹാഫ് കൈ ബന്ദ്ഗാല കുർത്തയായിരുന്നു ഇതിനൊപ്പം ധരിച്ചത്. ചുവപ്പ് ശക്തിയുടെയും ഊർജത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമാണ്. മഞ്ഞ സന്തോഷത്തെ കാണിക്കുന്നു. ഗോൾഡൻ നിറം സ്നേഹം, അനുകമ്പ, ധൈര്യം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
2016
പിങ്ക്, മഞ്ഞ, ചുവപ്പ്, ഓറഞ്ച് നിറങ്ങളിലുള്ള ഡൈ ചെയ്ത തലപ്പാവാണ് 2016 ലെ മോദിയുടെ വേഷം. ചെക്കുകളുള്ള വെള്ളുത്ത ഹാഫ് സ്ലീല് കുർത്തയായിരുന്നു ഇതിനൊപ്പം ധരിച്ചത്.
2015
2015 ൽ ചുവപ്പും കടുംപച്ചയും കലർന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ക്രോസ് ഡിസൈനിലുള്ള തലപ്പാവായിരുന്നു ധരിച്ചത്. ഒപ്പം ബീജ് നിറത്തിലുള്ള കുർത്തയും ഗോൾഡൻ ടിൻ്റ് ജാക്കറ്റമായിരുന്നു ധരിച്ചത്.
2014
മോദി പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കെ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനമായിരുന്നു ഇത്. ജോധ്പൂരി ബന്ദേജ് തലപ്പാവായിരന്നു അന്ന് അദ്ദേഹം ധരിച്ചത്. പച്ചയും കടും ചുവപ്പും നിറമായിരുന്നു തലപ്പാവിന്. ഇതിനൊപ്പം വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ഹാഫ് സ്ലീവ് ഖാദി കുർത്തയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ധരിച്ചത്.
