100 മില്യൺ കടന്നു; എക്‌സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോളോവേഴ്‌സുള്ള നേതാവായി നരേന്ദ്ര മോദി - PM Modi most followed leader in X

By ANI Published : 15 hours ago

PM Modi ( Facebook@narendramodi )

ന്യൂഡൽഹി : സമൂഹ മാധ്യമമായ എക്‌സിൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഫോളോവേഴ്‌സുള്ള നേതാവായി ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. 100 ദശലക്ഷത്തിലധികം പേരാണ് നരേന്ദ്ര മോദിയെ എക്‌സില്‍ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് 26.4 ദശലക്ഷം ഫോളോവേഴ്‌സാണ് എക്‌സില്‍ ഉള്ളത്. ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളിന് 27.5 ദശലക്ഷം ഫോളേവേഴ്‌സുണ്ട്. സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷന്‍ അഖിലേഷ് യാദവിനെ 19.9 മില്യൺ ആള്‍ക്കാരാണ് എക്‌സില്‍ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിക്ക് 7.4 മില്യൺ ഫോളോവേഴ്‌സുണ്ട്. ആര്‍ജെഡി നേതാവ് ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന് 6.3 മില്യൺ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ തേജസ്വി യാദവിന് 5.2 മില്യൺ, എൻസിപി നേതാവ് ശരദ് പവാറിന് 2.9 മില്യൺ ഫോളോവേഴ്‌സ് എന്നിങ്ങനെയാണ് കണക്ക്. Screengrab of PM Modi's X Handle Profile (X@narendramodi)