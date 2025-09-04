ETV Bharat / bharat

ഗെയിമിങ് നല്ലത്, ചൂതാട്ടം മോശം; യുവജനങ്ങളുടെ ഭാവി സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി

'ശരിയായ രീതിയില്‍ നടപ്പാക്കിയാല്‍ ഇന്ത്യക്ക് ആഗോള ഓണ്‍ലൈന്‍ ഗെയിമിങ് വിപണിയില്‍ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി.

September 4, 2025

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഓണ്‍ലൈന്‍ ഗെയിമിങ് രംഗത്ത് ഇന്ത്യക്ക് ആഗോളതലത്തില്‍ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ച ദേശീയ അവാര്‍ഡ് നേടിയ അധ്യാപകരുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഗെയിമിങ് മോശമല്ലെന്നും എന്നാല്‍ ചൂതാട്ടം ദോഷകരമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

'ശരിയായ രീതിയില്‍ നടപ്പാക്കിയാല്‍ ഇന്ത്യക്ക് ആഗോള ഓണ്‍ലൈന്‍ ഗെയിമിങ് വിപണിയില്‍ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാന്‍ കഴിയും. ഈ മേഖലയില്‍ വലിയ തൊഴിലവസരങ്ങളുണ്ട്. ഗെയിമിങ് മോശമല്ല, എന്നാല്‍ ചൂതാട്ടം ദോഷകരമാണ്. നമ്മുടെ യുവജനങ്ങളുടെ ഭാവി സംരക്ഷിക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, പണം വെച്ചുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ ഗെയിമുകള്‍ക്ക് നിരോധനമേര്‍പ്പെടുത്തുന്ന 'ഓണ്‍ലൈന്‍ ഗെയിമിംഗ് ആക്ട് 2025' ഉടന്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റ് 21-ന് പാര്‍ലമെന്‍റ് പാസാക്കിയ ഈ ബില്ലിന് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുര്‍മു അംഗീകാരം നല്‍കിയിരുന്നു. സര്‍ക്കാര്‍ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുന്നതോടെ നിയമം നിലവില്‍ വരുമെന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആന്‍ഡ് ഐടി സെക്രട്ടറി എസ്. കൃഷ്ണന്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു.

പുതിയ നിയമം പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുന്നതോടെ ഡ്രീം11, എംപിഎല്‍, പോക്കര്‍ബാസി പോലുള്ള ജനപ്രിയ പണ ഗെയിമിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള്‍ക്ക് നിരോധനമുണ്ടാകും. ഇതിനോടകം തന്നെ ചില പ്രമുഖ ഗെയിമിങ് ആപ്പുകള്‍ പണംവെച്ചുള്ള ഗെയിമുകള്‍ താത്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവെച്ച് സൗജന്യ ഗെയിമുകളിലേക്ക് മാറിയതായി വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഓണ്‍ലൈന്‍ ഗെയിമിങ്ങിന്‍റെ മറവില്‍ നടക്കുന്ന തട്ടിപ്പുകള്‍, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍, ചൂതാട്ടം എന്നിവ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ഈ നിയമത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം, കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ഏകദേശം 45 കോടി ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് ഇത്തരം ഗെയിമുകളിലൂടെ 20,000 കോടി രൂപയോളം നഷ്ടപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

ഓണ്‍ലൈന്‍ പണ ഗെയിമുകളുടെ പരസ്യങ്ങള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും നിരോധിക്കും. സെലിബ്രിറ്റികള്‍ ഇത്തരം പരസ്യങ്ങളില്‍ അഭിനയിക്കുന്നത് ശിക്ഷാര്‍ഹമാണ്. ഓണ്‍ലൈന്‍ മണി ഗെയിമുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടുകള്‍ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതില്‍ നിന്ന് ബാങ്കുകളെയും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളെയും വിലക്കും. നിയമം ലംഘിക്കുന്നവര്‍ക്ക് 2 മുതല്‍ 3 വര്‍ഷം വരെ തടവും ഒരു കോടി രൂപ വരെ പിഴയും ലഭിക്കും. കുറ്റം ആവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ 3 മുതല്‍ 5 വര്‍ഷം വരെ തടവും 2 കോടി രൂപ വരെ പിഴയും ലഭിക്കാം. അതേസമയം, ഇ-സ്‌പോര്‍ട്സും മറ്റ് ഓണ്‍ലൈന്‍ ഗെയിമുകളും ഈ നിയമത്തില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഗെയിമിംഗ് വ്യവസായത്തിന് ശരിയായ ദിശാബോധം നല്‍കുമെന്നും, ഗെയിമിംഗിനെ ഒരു തൊഴില്‍ മേഖലയായി വളര്‍ത്താന്‍ സഹായിക്കുമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു

