ആർഎസ്എസിൻ്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പങ്കെടുക്കും. പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത തപാൽ സ്റ്റാമ്പും നാണയവും പുറത്തിറക്കും.
Published : October 1, 2025 at 9:48 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ആർഎസ്എസിൻ്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിന് ഒരുങ്ങി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ആർഎസ്എസ് രാഷ്ട്രത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന രീതിയിൽ പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത തപാൽ സ്റ്റാമ്പും നാണയവും ഇന്ന് പുറത്തിറക്കും. പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് സദസിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കും.
പൗരന്മാരിൽ സാംസ്കാരിക അവബോധം, അച്ചടക്കം, സേവനം, സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തം എന്നിവ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 1925ൽ നാഗ്പൂരിൽ കേശവ് ബലിറാം ഹെഡ്ഗേവാർ സ്ഥാപിച്ച രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘം (ആർഎസ്എസ്) എന്ന സംഘടന ഒരു സന്നദ്ധപ്രവർത്തക സംഘടനയായി മാറുകയായിരുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.
"ആർഎസ്എസിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ നേട്ടങ്ങളെ ആദരിക്കുക മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക യാത്രയ്ക്കും ദേശീയ ഐക്യത്തിനും നൽകിയ സംഭാവനകളെയും സന്ദേശത്തെയും എടുത്തുകാണിക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്നതാണ് ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങൾ" എന്നും പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.
പ്രധാനമന്ത്രി സ്വയം ഒരു ആർഎസ്എസ് പ്രചാരകനായിരുന്നു. ഹിന്ദുത്വ സംഘടനയിൽ നിന്ന് പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ബിജെപിയിലേക്ക് മാറുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സമർഥനായ സംഘാടകൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചു.
विजयादशमी के पावन अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के गौरवशाली 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। देशभर में इसके लाखों स्वयंसेवक पिछली एक सदी से ‘राष्ट्र प्रथम’ की भावना के साथ मां भारती की सेवा में समर्पित रहे हैं। कल 1 अक्टूबर को सुबह करीब 10.30 बजे नई दिल्ली में आरएसएस…— Narendra Modi (@narendramodi) September 30, 2025
ദേശീയ പുനർനിർമാണത്തിനായി ജനങ്ങളാൽ പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രസ്ഥാനമാണ് ആർഎസ്എസ്. നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ വിദേശ ഭരണത്തോടുള്ള പ്രതികരണമായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഉയർച്ചയെ കാണുന്നത്. ധർമ്മത്തിൽ വേരൂന്നിയ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയതയുടെ വൈകാരിക അനുരണനമാണ് ഈ സംഘടന.
രാജ്യസ്നേഹത്തിലും ദേശീയ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിലുമാണ് സംഘത്തിൻ്റെ പ്രധാന ശ്രദ്ധ. മാതൃരാജ്യത്തോടുള്ള ഭക്തി, അച്ചടക്കം, ആത്മനിയന്ത്രണം, ധൈര്യം എന്നിവ വളർത്തിയെടുക്കാനാണ് ആർഎസ്എസ് ശ്രമിക്കുന്നത്. "ഇന്ത്യയുടെ സർവതോന്മുഖമായ വികസനമാണ് സംഘത്തിൻ്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം, ഓരോ സ്വയംസേവകനും അതിനായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നു," എന്ന് പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.
ഇതിനുപുറമെ, യുവാക്കൾ, സ്ത്രീകൾ, കർഷകർ എന്നിവരെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനും പൊതുജന പങ്കാളിത്തം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രാദേശിക സമൂഹങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആർഎസ്എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ സംഘടനകൾ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, സാമൂഹിക ക്ഷേമം, ദുരന്ത നിവാരണം എന്നിവയിൽ ആർഎസ്എസ് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ വെള്ളപ്പൊക്കം, ഭൂകമ്പം, ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ ദുരിതാശ്വാസ, പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വൊളണ്ടിയർമാർ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു.
