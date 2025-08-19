ETV Bharat / bharat

അതിര്‍ത്തിയിലെ സമാധാനം അനിവാര്യമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി; ചൈനീസ് ഉച്ചകോടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു - PM MODI MEETS CHINESE FM WANG YI

അതിര്‍ത്തി തര്‍ക്കങ്ങള്‍ക്ക് നീതിയുക്തവും, യുക്തിസഹവും, പരസ്പരം സ്വീകാര്യമായതുമായ ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താന്‍ ഇന്ത്യ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

PM MODI WANG YI SCO SUMMIT CHINA
PM MODI MEETS CHINESE FM WANG YI (X.com)
ന്യൂഡല്‍ഹി: ചൈനയിലെ ടിയാന്‍ജിനില്‍ നടക്കുന്ന ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടന (എസ്‌സിഒ) ഉച്ചകോടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ചൈനീസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഷി ജിന്‍പിങ്ങിന്‍റെ ക്ഷണം ഔദ്യോഗികമായി സ്വീകരിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വാങ് യിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് അദ്ദേഹം ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചത്.

ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് അതിര്‍ത്തിയിലെ സമാധാനവും ശാന്തതയും വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. അതിര്‍ത്തി തര്‍ക്കങ്ങള്‍ക്ക് നീതിയുക്തവും, യുക്തിസഹവും, പരസ്പരം സ്വീകാര്യമായതുമായ ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താന്‍ ഇന്ത്യ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ വാങ് യി, പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിന്‍പിങ്ങിന്‍റെ വ്യക്തിപരമായ സന്ദേശവും ക്ഷണവും പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കൈമാറി. വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കര്‍, ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവല്‍ എന്നിവരുമായി നടത്തിയ ചര്‍ച്ചകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങളും വാങ് യി അറിയിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം കസാനില്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ഷി ജിന്‍പിങ്ങുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യ-ചൈന ബന്ധങ്ങളില്‍ 'സ്ഥിരവും ക്രിയാത്മകവുമായ പുരോഗതി' ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു.

'വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വാങ് യിയെ കണ്ടതില്‍ സന്തോഷം. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം കസാനില്‍ പ്രസിഡന്റ് ഷിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം, ഇന്ത്യ-ചൈന ബന്ധങ്ങള്‍ പരസ്പരം താത്പര്യങ്ങളെയും സംവേദനക്ഷമതയെയും ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് സ്ഥിരമായ പുരോഗതി കൈവരിച്ചു. എസ്സിഒ ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി ടിയാന്‍ജിനില്‍ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ അടുത്ത കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള സ്ഥിരതയുള്ളതും പ്രവചനാതീതവും ക്രിയാത്മകവുമായ ബന്ധം പ്രാദേശികവും ആഗോളവുമായ സമാധാനത്തിനും സമൃദ്ധിക്കും ഗണ്യമായ സംഭാവന നല്‍കുമെന്ന് വാങ് യിമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

എസ്സിഒ ഉച്ചകോടിയിലേക്കുള്ള ക്ഷണത്തിന് പ്രസിഡന്‍റ് ഷിയോട് നന്ദി പറയുകയും ചൈനയുടെ ഫോറത്തിന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തിന് പിന്തുണ പ്രകടിപ്പിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി തന്‍റെ സമ്മതം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.

അതേസമയം, ജൂലൈയില്‍ ഷാങ്‌ഹായ് സഹകരണ ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള യോഗത്തിലെ പ്രസ്താവനയില്‍ ഒപ്പു വയ്ക്കാന്‍ ഇന്ത്യ വിസമ്മതിച്ചിരുന്നു. ചൈനയിലെ ഖ്വിന്‍ഗ്‌ദാവോയില്‍ നടന്ന പ്രതിരോധ മന്ത്രിമാരുടെ സമ്മേളനത്തിനൊടുവിലുണ്ടായ സംയുക്ത പ്രസ്‌താവനയില്‍ പഹല്‍ഗാം ഭീകരാക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് ഒരു വരി പോലും ഇല്ലാത്തതില്‍ ഇന്ത്യന്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ് തന്‍റെ നിരാശ പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

അതിര്‍ത്തിയിലുള്ള ഭീകരകേന്ദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവര്‍ എങ്ങനെയാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത് എന്നത് സംബന്ധിച്ചും ഉച്ചകോടിയില്‍ വളരെ വിശദമായി തന്നെ രാജ്‌നാഥ് വിശദീകരിച്ചിരുന്നു.

