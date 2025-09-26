ETV Bharat / bharat

സാമ്പത്തിക പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ സൗമ്യനായ ശിൽപ്പി; ഡോ. മൻമോഹൻ സിങ്ങിന്‍റെ ജന്മവാർഷിക ദിനത്തില്‍ അനുസ്‌മരിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയും നേതാക്കളും

സെപ്റ്റംബർ 26 ജന്മവാർഷികത്തിൽ മൻമോഹൻ സിങ്ങിനെ അനുസ്‌മരിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയും മറ്റ് നേതാക്കളും.

Manmohan Singh, Narendra Modi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 26, 2025 at 11:18 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: ഡോ. മൻമോഹൻ സിങ്ങിന്‍റെ ജന്മദിനത്തില്‍ അദ്ദേഹത്തെ അനുമസ്‌രിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയും മറ്റ് നേതാക്കളും. പൊതുജീവിതത്തിലെ ദീർഘകാലയളവിൽ മൻമോഹൻ സിങ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകളെ താൻ അനുസ്‌മരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു. മൻമോഹൻ സിങ്ങിന്‍റെ ദീർഘകാല സേവനത്തെയും രാജ്യത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകളെയും അനുസ്‌മരിച്ചുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ജന്മദിനമായ സെപ്‌റ്റംബർ 26 വെള്ളിയാഴ്‌ച രംഗത്തുവന്നു.

കേന്ദ്ര പാർലമെൻ്ററി കാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജുവും മൻമോഹൻ സിങ്ങിനോടുള്ള ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ചു. "ഇന്ത്യയുടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഡോ. മൻമോഹൻ സിങ് ജിയെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മവാർഷികത്തിൽ അനുസ്‌മരിക്കുന്നു, രാഷ്ട്രത്തിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം നടത്തിയ സേവനങ്ങൾ എന്നും ആദരവോടെ സ്‌മരിക്കപ്പെടും" -എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക പരിവർത്തനത്തിൽ മൻമോഹൻ സിങ്ങിന്‍റെ നിർണായക പങ്കിനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശാന്തവും സ്വാധീനപരവുമായ നേതൃത്വ ശൈലിയേയും എടുത്തുകാണിച്ചുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ അനുസ്‌മരിച്ചു. "രാഷ്ട്ര നിർമാണത്തിൽ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഡോ. മൻമോഹൻ സിങ് നൽകിയ സംഭാവനകൾ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു, ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ സൗമ്യനായ ശിൽപിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം" -ഖാർഗെ കുറിച്ചു.

"വിനയവും വിവേകവും ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ശാന്തവും അന്തസോടെയുമുള്ള പെരുമാറ്റം, വാക്കുകളേക്കാൾ ഉച്ചത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ" എന്നും ഖാർഗെ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

പ്രശസ്‌ത സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനും രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞനുമായ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി 2004 മുതൽ 2014 വരെ ഇന്ത്യയുടെ 13-ാമത് പ്രധാനമന്ത്രിയായി സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചിരുന്നു. ആധുനിക ഇന്ത്യയെ രൂപപ്പെടുത്തിയ പ്രധാന സാമ്പത്തിക പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ, ഉദാരവത്‌കരണം, സ്വകാര്യവത്‌കരണം, ആഗോളവത്‌കരണം എന്നിവയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടതിൻ്റെ ബഹുമതിയും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്.

സാമ്പത്തിക പരിഷ്‌കാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദർശനം അവസരങ്ങളുടെ പുതിയ വാതിലുകൾ തുറന്നു. എണ്ണമറ്റ കുടുംബങ്ങളെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചു. പൊതുജീവിതത്തിലെ സത്യസന്ധത സാധ്യമാണെന്ന് മാത്രമല്ല, ശക്തവുമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വം കാണിച്ചുതന്നു.

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്, അവരുടെ ഔദ്യോഗിക അക്കൗണ്ടിലൂടെ അനുസ്‌മരണ കുറിപ്പ് പങ്കുച്ചിട്ടുണ്ട്, "പ്രശസ്‌ത സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ധനും ഇന്ത്യയുടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ ഡോ. മൻമോഹൻ സിങ്, ചരിത്രപരമായ സാമ്പത്തിക പരിഷ്‌കാരങ്ങളിലൂടെ രാജ്യത്തെ നയിച്ചു".

"ഈ ജന്മദിനത്തിൽ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലനിൽക്കുന്ന പാരമ്പര്യത്തെ ഞങ്ങൾ ആദരിക്കുന്നു, പി.വി നരസിംഹറാവു സർക്കാരില്‍ (1991–96) ധനമന്ത്രിയായിരിക്കെ, കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയെ കരകയറ്റാൻ ഉദാരവത്‌കരണം, സ്വകാര്യവത്‌കരണം, ആഗോളവത്‌കരണം എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സാമ്പത്തിക പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ മൻമോഹൻ സിങ് അവതരിപ്പിച്ചു"- ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പങ്കുവച്ചു.

രാജ്യത്തെ ആദ്യ സിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി

1932 സെപ്റ്റംബര്‍ 26ന് ആണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്‌ട്രീയ നേതാവ്, സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ധന്‍, അക്കാദമിക് പണ്ഡിതന്‍, ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ തുടങ്ങിയ മേഖലകളില്‍ തന്‍റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. ഒരു ദശകം ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി പദം അലങ്കരിച്ചു.

2004 മെയ് 22ന് ആണ് മൻമോഹൻ സിങ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി സ്ഥാനമേൽക്കുന്നത്. പിന്നീട് നീണ്ട പത്തുവർഷം മൻമോഹൻ സിങ് ഇന്ത്യയെ നയിച്ചു. മഹാത്മഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി (മഹാത്മ ഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഗ്യാരണ്ടി - എംഎൻആർഇജിഎ) ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമൂഹികക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ തുടക്കവും മൻമോഹൻ സിങ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തായിരുന്നു.

രാജ്യത്തെ ആദ്യ സിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന പ്രത്യേകതയും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. തുടര്‍ച്ചയായി രണ്ടാം വട്ടവും പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലെത്തിയ വ്യക്തിയെന്ന പ്രത്യേകതയും മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങിനുണ്ട്. 2024 ഡിസംബർ 26 (വ്യാഴാഴ്‌ച)ന് ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിൽ വാർധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങൾ മൂലം ഡോ. ​​മൻമോഹൻ സിങ് അന്തരിച്ചു.

