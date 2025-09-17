ETV Bharat / bharat

മോദി@75, രാജ്യത്ത് രണ്ടാഴ്‌ച്ച നീളുന്ന ജന്മദിനാഘോഷ പരിപാടികള്‍; ആശംസകൾ നേർന്ന് പ്രമുഖർ

നരേന്ദമോദിയുടെ ജന്മദിനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി രണ്ടാഴ്‌ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന "സേവ പഖ്‌വാഡ" സേവനവാരം രാജ്യമെമ്പാടുമായി ഇന്ന് ആരംഭിക്കും. രണ്ടാഴ്‌ചത്തെ വിപുലമായ പരിപാടികൾക്കാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരും ബിജെപിയും പദ്ധതിയിടുന്നത്.

Prime Minister Narendra Modi (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 17, 2025 at 10:01 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഇന്ന് (സെപ്‌തംബർ 17) 75-ാം പിറന്നാൾ. ജന്മദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് രാജ്യത്തെ വിവിധ ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കമാകും. രണ്ടാഴ്‌ചത്തെ വിപുലമായ പരിപാടികൾക്കാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരും ബിജെപിയും പദ്ധതിയിടുന്നത്. 1950 സെപ്റ്റംബർ 17 ന് ഗുജറാത്തിലെ വാദ്‌നഗർ എന്ന ചെറിയ പട്ടണത്തിലാണ് മോദിയുടെ ജനനം.

നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ജന്മദിനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി രണ്ടാഴ്‌ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന "സേവ പഖ്‌വാഡ" സേവനവാരം രാജ്യമെമ്പാടുമായി ഇന്ന് ആരംഭിക്കും. ആരോഗ്യ ക്യാമ്പുകൾ, ശുചിത്വ ദൗത്യങ്ങൾ, തദേശീയ ഉത്‌പന്നങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള മേളകൾ, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ ബോധവത്കരണം, ചിത്ര രചനാ മത്സരങ്ങൾ, ഭിന്നലിംഗക്കാർക്കായുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ വിതരണം എന്നിവ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

'മോദി വികാസ് മാരത്തോൺ' എന്ന പേരിൽ വിവിധ കായിക മേളകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും വൃത്തങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പിറന്നാൾ ദിനമായ സെപ്‌തംബർ 17ന് ആരംഭിച്ച് ഒക്‌ടോബർ രണ്ട് വരെ നീളുന്ന വർണാഭമായ പരിപാടികളാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ക്ഷേമത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന രാജ്യവ്യാപക പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാൻ മോദി മധ്യപ്രദേശിലെ ധാറിലേക്ക് പോകും. ഗോത്രവർഗ ജനതയ്ക്കായുള്ള വികസന പരിപാടി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വികസന പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയും ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

ആശംസകൾ നേർന്ന് പ്രമുഖർ

2014 മുതൽ പാർട്ടിയെ അഭൂതപൂർവമായ വികാസത്തിലേക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിലേക്കും നയിച്ച മോദിക്ക് ബിജെപി നേതാക്കളും സഖ്യകക്ഷികളും മറ്റ് പാർട്ടികളിലെ അംഗങ്ങളും ജന്മദിനാശംസകൾ നേർന്നു.

"ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജിക്ക് ഹൃദയംഗമമായ ജന്മദിനാശംസകള്‍. നിങ്ങളുടെ അസാധാരണമായ നേതൃത്വത്തിലൂടെ രാജ്യത്ത് മഹത്തായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സംസ്‌കാരം നിങ്ങൾ വളർത്തിയെടുത്തു," രാഷ്‌ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

"ത്യാഗത്തിൻ്റെയും സമർപ്പണത്തിൻ്റെയും പ്രതീകം. കോടിക്കണക്കിന് രാജ്യവാസികൾക്ക് പ്രചോദനം. 75-ാം ജന്മദിനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജിക്ക് ഹൃദയംഗമമായ ജന്മദിനാശംസകൾ. സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ഇന്ത്യക്കാരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി അക്ഷീണം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മോദി ജി." കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

പ്രധാനമന്ത്രി രാഷ്ട്രത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്‌ത് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖാ ഗുപ്‌തയും ആശംസകളുമായി എത്തി. “വികസിത ഇന്ത്യയുടെ പാത പിന്തുടർന്ന നമ്മുടെ ബഹുമാന്യ പ്രധാനമന്ത്രി, നരേന്ദ്രമോദിജിക്ക് ഹൃദയംഗമമായ ജന്മദിനാശംസകൾ”. അവർ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള നേതൃത്വം, രാഷ്ട്രത്തോടുള്ള സമർപ്പണം, അക്ഷീണമായ കഠിനാധ്വാനം എന്നിവയിലൂടെ രാജ്യത്തിന് പുതിയ ഊർജ്ജം നൽകുകയും പുതിയ ദിശ കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്‌തയാളാണ് മോദിയെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ് പറഞ്ഞു. ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ കഴിവും ബഹുമാനവും അദ്ദേഹം വർധിപ്പിച്ചു. ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായുള്ള മോദിയുടെ പ്രതിബദ്ധത മാതൃകാപരമാണെന്നും സിങ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുടെയും പുരോഗതി ലക്ഷ്യമിട്ട് "ആത്മനിർഭർ, വീക്ഷിത ഭാരതം" കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി നിരവധി പരിവർത്തന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി ജെ പി നദ്ദ പറഞ്ഞു. മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആത്മീയവും സാംസ്‌കാരികവുമായ പൈതൃകം ആഗോള പ്രശസ്‌തി നേടിയിട്ടുണ്ടെന്നും നദ്ദ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യ സ്വാശ്രയത്വമുള്ളതും ഭീകരവാദവും അഴിമതിയും തുടച്ചുനീക്കുന്ന വിശ്വഗുരുവായി മാറട്ടെയെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്‌കരി ആശംസിച്ചു.

ആശംസകളുമായി പ്രതിപക്ഷവും ഗവർണറും

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് പിറന്നാൾ ആശംസകളുമായി പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിജിക്ക് ജന്മദിനാശംസകളും ആരോഗ്യവും നേരുന്നുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി കുറിച്ചു.

"പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദിജിക്ക് ജന്മദിനാശംസകൾ. അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ആരോഗ്യവും ദീർഘായുസും നൽകട്ടെ." കോൺഗ്രസ്‌ അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ ആശംസകൾ നേർന്നു.

ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഊഷ്‌മളമായ ജന്മദിനാശംസകൾ. നല്ല ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും നേരുന്നെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

"ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ജന്മദിനാശംസകൾ! താങ്കളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ദീർഘായുസിനും തുടർച്ചയായ വിജയത്തിനും ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു." കേരളാ ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര അർലേക്കർ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റുവിനും ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്കും ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് മോദി. തുടർച്ചയായി പ്രധാനമന്ത്രിപദം വഹിച്ച രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയുമാണ് നരേന്ദ്രമോദി.

