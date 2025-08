ETV Bharat / bharat

'ചത്ത' സമ്പദ്‍വ്യവസ്ഥ പരിഹാസത്തിന് ട്രംപിന് മറുപടിയുമായി ഗോയല്‍; ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് മേല്‍ യുഎസ്‌ ചുമത്തിയ നികുതി ഇന്ന് മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ - INDIA US TRADE DISPUTE

Piyush Goyal (L) and US President Donald Trump (R) ( ANI, AP )

By ETV Bharat Kerala Team Published : August 1, 2025 at 8:58 AM IST | Updated : August 1, 2025 at 9:29 AM IST 2 Min Read

Last Updated : August 1, 2025 at 9:29 AM IST