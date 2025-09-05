ലൈറ്ററില് ഒളിക്യാമറ വച്ച് യുവതിയുടെ ദൃശ്യങ്ങള് പകര്ത്തി; പൈലറ്റ് അറസ്റ്റിൽ - HIDDEN SPY CAMERA PILOT ARREST
പരാതിക്കാരിയുടെ ചിത്രങ്ങള് ഷാനി ബസാറിൽ വച്ചാണ് ഒളിക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് പ്രതി പകര്ത്തിയത്. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (ബിഎൻഎസ്) വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം പൊലീസ് പ്രതിക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
Published : September 5, 2025 at 5:01 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഒളിക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് സ്ത്രീയുടെ വീഡിയോ പകര്ത്തിയ സ്വകാര്യ വിമാനക്കമ്പനിയുടെ പൈലറ്റ് അറസ്റ്റിൽ. ഇയാളില് നിന്ന് ലൈറ്റര് ആകൃതിയിലുള്ള ചെറിയ ഒളിക്യാമറ പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ആഗ്ര സ്വദേശിയായ പ്രിയദർശി (31) എന്നയാളാണ് പ്രതി.
'ഓഗസ്റ്റ് 30ന് രാത്രി ഷാനി ബസാറിൽ വച്ചാണ് പരാതിക്കാരിയായ കിഷൻഗഡ് ഗ്രാമത്തിലെ യുവതിയുടെ ചിത്രങ്ങള് പ്രതി പകര്ത്തിയത്. ബിഎൻഎസ് 77/78 വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം പ്രതിക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി' പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
പരാതിയെ തുടര്ന്ന് ഷാനി ബസാറിലെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും സംശയിക്കുന്നയാളുടെ ചിത്രം പൊലീസ് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രാദേശിക ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ സഹായവും പൊലീസിന് ഇക്കാര്യത്തില് ലഭിച്ചു.
പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചു. പ്രതിയായ പ്രിയദർശി അവിവാഹിതനാണ്. ഇത്തരം വീഡിയോകൾ മുമ്പും നിർമിക്കാറുണ്ടെന്ന് പ്രതി സമ്മതിച്ചതായി പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
സംഭവത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് പരാതി അന്വേഷിക്കാനായി ഒരു പ്രത്യേക സംഘത്തെ രൂപീകരിച്ചതായി പൊലീസ് ഒരു മാധ്യമ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. കിഷൻഗഡ് എസ്എച്ച്ഒ ഇൻസ്പെക്ടര് അജയ് കുമാർ യാദവ്, ഡൽഹി സബ് ഡിവിഷൻ സഫ്ദർജംഗ് എൻക്ലേവ് എസിപി മെൽവിൻ വർഗീസ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം നടത്തിയത്.
സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ദിവ്യ യാദവ്, ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ യോഗേഷ്, എച്ച്സി ശ്യാം സുന്ദർ, കോൺസ്റ്റബിൾ മോഹൻ, സിടി വികാസ് എന്നിവരാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിലെ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്. പ്രതിയുടെ രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി പ്രാദേശിക ബീറ്റ് സ്റ്റാഫിനെയും രഹസ്യ വിവരദാതാക്കളെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയെന്ന് പൊലീസ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.
