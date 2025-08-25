ശ്രീനഗർ: ഉധംപൂറിലെ ജമ്മു ശ്രീനഗർ ദേശീയ പാതയിൽ ഞായറാഴ്ചയുണ്ടായ മഴയെ തുടർന്ന് മണ്ണിടിച്ചിലിൽ പെട്രോൾ പമ്പ് തകർന്നു. ആളപായമൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് പെട്രോൾ പമ്പ് ഉടമ ജയ് പാൽ സിങ് ജാംവാൾ പറഞ്ഞു.
"വൈകുന്നേരം 7 മണിയോടെയാണ് സംഭവം. ആളപായമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മല വിണ്ടുകീറുന്നത് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിനാൽ വലിയ നഷ്ടങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. ഷിഫ്റ്റ് ബോയ്സെല്ലാം മാറി നിന്നിരുന്നു", പമ്പ് ഉടമ ജയ് പാൽ സിങ് ജാംവാൾ പറഞ്ഞു.
അപകടമുണ്ടായ ഉടൻ തന്നെ അഗ്നിശമന സേന സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു. "രാവിലെ മുതൽ തുടർച്ചയായി മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മല ഇടിഞ്ഞാണ് ഇവിടെ അപകടമുണ്ടായത്. ആളപായമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. മണ്ണിടിച്ചിൽ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്", ഫയർ ഓഫിസർ സുനിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം ജമ്മു കശ്മീരിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിലെ വെള്ളപ്പൊക്ക സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് ജമ്മുവിലെ രാജ്ഭവനിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഇന്നലെ (ഓഗസ്റ്റ് 24) കൂടികാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ജമ്മു കശ്മീർ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിങ് എന്നിവരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അതേസമയം കിഷ്ത്വാർ മേഘവിസ്ഫോടനത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരെ കാണാൻ മന്ത്രി ജമ്മുവിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ പോയിരുന്നു. "എനിക്കും സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ മോശം കാലാവസ്ഥ കാരണം അവിടെ പോവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എല്ലാ രോഗികളും അപകടനില തരണം ചെയ്ത് സുഖം പ്രാപിച്ച് വരുന്നു. എല്ലാവരെയും നല്ല രീതിയിൽ പരിചരിച്ചതിന് ഈ മെഡിക്കൽ കോളജിലെ എല്ലാ ഡോക്ടർമാരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു", ജിതേന്ദ്ര സിങ് പറഞ്ഞു.
ഓഗസ്റ്റ് 14 ന് ഉച്ചക്ക് 12.30 യോടയാണ് കിഷ്ത്വാറിലെ ചാസോതിയിലാണ് മേഘവിസ്ഫോടനം സംഭവിച്ചത്. ജൂലൈ 25ന് ആരംഭിച്ച തീർഥാടന യാത്രയ്ക്കായി നിരവധി പേര് ചാസോതിയില് എത്തിയിരുന്നു. എട്ടര കിലോമീറ്റര് ദുര്ഘടം പിടിച്ച വഴിയിലൂടെ വേണം ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്താന്. അപകടത്തിൽ തീർഥാടകരെ അടക്കം കാണാതായെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്.
വിനോദസഞ്ചാരികളടക്കം ഒട്ടേറെപ്പേർ ഈ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. ഖീർഗംഗ നദിയുടെ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്തുണ്ടായ മേഘവിസ്ഫോടനത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു പ്രളയം. കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് മുകളിലൂടെ വെള്ളം പാഞ്ഞൊഴുകുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. വ്യാപക നാശനഷ്ടമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ദുരന്തത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി. 'ഓപ്പറേഷൻ ധരാലി'യിലൂടെ 357-ലധികം പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി.
Also Read: ട്രാക്ടർ ട്രോളിയും കണ്ടെയ്നർ ട്രക്കും കൂട്ടിയിടിച്ചു; എട്ട് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, 43 പേർക്ക് പരിക്ക്