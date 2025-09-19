ETV Bharat / bharat

ഡാബർ-പതഞ്ജലി പരസ്യയുദ്ധം; രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ഹൈക്കോടതി, ഉപയോഗശൂന്യമായ അപ്പീൽ ആണെങ്കിൽ പിഴയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

ജസ്റ്റിസുമാരായ സി ഹരി ശങ്കർ, ഓം പ്രകാശ് ശുക്ല എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഈ കേസിനെ "പൊതുവായ ഒരു അപകീർത്തിപ്പെടുത്തൽ കേസാണെന്ന്" വിശേഷിപ്പിച്ചു.

PATANJALI IN DELHI HC PATANJALI DABUR CHYAWANPRASH ADS ISSUE PATANJALI ADVERTISEMENT ISSUES
File photo of Yoga guru Ramdev with Patanjali MD Acharya Balkrishna (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 19, 2025 at 11:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡാബർ ച്യവനപ്രാഷിനെതിരെ പരസ്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് തടഞ്ഞ ഉത്തരവിനെതിരെ പതഞ്ജലി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ജസ്റ്റിസുമാരായ സി ഹരി ശങ്കറും ഓം പ്രകാശ് ശുക്ലയും ഉൾപ്പെടുന്ന ബെഞ്ച് ഇത് പൊതുവായ ഒരു അവഹേളന കേസാണെന്ന് പ്രസ്‌താവിച്ചു. 2025 ജൂലൈ മൂന്നിന് ജസ്റ്റിസ് മിനി പുഷ്‌കര്‍ണ ഡാബറിൻ്റെ ഹര്‍ജിയില്‍ ഒരു ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് വീണ്ടും കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

പതഞ്ജലി നടത്തിയ പ്രസ്‌താവനകൾ പ്രതിയായ ഡാബറിനെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ പരാമർശമാണെന്നും കോടതിയില്‍ വ്യക്തമായി. ഉപയോഗശൂന്യമായ അപ്പീല്‍ ആണെങ്കിൽ ചെലവ് ചുമത്തുമെന്ന് കോടതി പതഞ്ജലിക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. 40 ഔഷധസസ്യങ്ങൾ എന്ന വാക്ക് പ്രതിയെ (ഡാബർ) കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ പരാമർശമാണെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. ആയുര്‍വേദത്തിലും വേദത്തിലും അറിവില്ലാത്തവര്‍, ചരകന്‍, സുശ്രുതന്‍, ധന്വന്തരിയും തുടങ്ങിയവര്‍ പിന്തുടരുന്ന 'ഒറിജിനല്‍' ച്യവനപ്രാശം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും? എന്ന വാചകം അച്ചടി പരസ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാന്‍ അവര്‍ പതഞ്ജലിയോട് ഇടക്കാല ഉത്തരവില്‍ നേരത്തെ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

40 ഔഷധസസ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സാധാരണ ച്യവനപ്രാശം എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പ്രതിയുടെ ച്യവനപ്രാശം സാധാരണമാണെന്നും എൻ്റേത് (പതഞ്ജലി) മികച്ചതാണെന്നും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നിങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.പരസ്യത്തെ അപമാനകരമായി പരിഗണിച്ചുള്ള ഇടക്കാല ഉത്തരവ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഒരു കാരണവുമില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

“അപ്പോൾ ച്യവനപ്രാശ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റെല്ലാവരെയും നിങ്ങൾ കറുത്ത പെയിന്റ് കൊണ്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നു, അവർക്ക് ച്യവനപ്രാശ് എന്താണെന്നും അത് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുന്നുവെന്നും അറിയില്ല, അപ്പോൾ അവർ എങ്ങനെ ച്യവനപ്രാശ് ഉണ്ടാക്കും. ഇതൊരു പൊതുവായ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തൽ കേസാണ്. ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പൂർണ്ണമായും വിവേചനാധികാരമുള്ളതാണ്. ഈ ഇടക്കാല ഉത്തരവിൽ നമ്മൾ എന്തിന് ഇടപെടണം?”. ബെഞ്ച് അഭിഭാഷകനോട് ചോദിച്ചു.

നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം പണമുള്ളതിനാൽ എല്ലാ കേസിലും അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാല്‍ ഉപയോഗശൂന്യമായ ഒരു അപ്പീലാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ തീര്‍ച്ചയായും ചെലവുകൾ ചുമത്തുമെന്നും ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൻ്റെ കക്ഷികളുമായി കൂടുതല്‍ ചർച്ച ചെയ്യാൻ സമയം അനുവദിക്കണമെന്ന് കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് വാദം സെപ്റ്റംബർ 23-ലേക്ക് മാറ്റിവച്ചു.

ജൂലൈ 3-ന്, ഡാബർ ച്യവനപ്രാഷിനെതിരെ അപകീർത്തികരമായ പരസ്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ നിന്ന് സിംഗിൾ ജഡ്‌ജി പതഞ്ജലിയെ വിലക്കിയിരുന്നു. കൂടാതെ ടിവിയിലും പ്രിൻ്റ് പരസ്യങ്ങളിലും ശക്തമായ അപകീർത്തികരമായ പരാമർശം പ്രകടമാണെന്നും ജഡ്‌ജി പറഞ്ഞു.

Also Read: ബാനു മുഷ്‌താഖ് തന്നെ ഉദ്‌ഘാടക, അനുമതി നൽകി സുപ്രീം കോടതി; ദസറ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ആദ്യ മുസ്‌ലിം വനിത

For All Latest Updates

TAGGED:

PATANJALI IN DELHI HCPATANJALIDABUR CHYAWANPRASH ADS ISSUEPATANJALI ADVERTISEMENT ISSUESPATANJALI IN HC OVER DABUR AD BAN

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

'ബിഎസ്‌എൻഎല്‍ സിം കാർഡുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ആകും, കെവൈസി തടഞ്ഞ് ട്രായ്'; സത്യമറിയൂ

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം 'പെണ്‍കുട്ടിക്കാല'ത്തെയും ബാധിക്കുന്നു, ഋതുമതിയാകുന്നത് നേരത്തെയാകാനും വൈകാനും കാരണം കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളെന്ന് പഠനം

പ്ലസ്‌ടു പാസാവാന്‍ എന്തിന് ക്ലാസിലിരിക്കണം; 77ാം വയസില്‍ പ്ലസ്‌ടു സ്വന്തമാക്കിയ നാരായണന്‍റെ ലക്ഷ്യം ഇനി എല്‍എല്‍ബി

ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ മറയ്‌ക്കും: ഈ വർഷത്തെ അവസാന സൂര്യഗ്രഹണം സെപ്‌റ്റംബറിൽ; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുമോ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.