ഡാബർ-പതഞ്ജലി പരസ്യയുദ്ധം; രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ഹൈക്കോടതി, ഉപയോഗശൂന്യമായ അപ്പീൽ ആണെങ്കിൽ പിഴയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്
ജസ്റ്റിസുമാരായ സി ഹരി ശങ്കർ, ഓം പ്രകാശ് ശുക്ല എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഈ കേസിനെ "പൊതുവായ ഒരു അപകീർത്തിപ്പെടുത്തൽ കേസാണെന്ന്" വിശേഷിപ്പിച്ചു.
Published : September 19, 2025 at 11:31 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഡാബർ ച്യവനപ്രാഷിനെതിരെ പരസ്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് തടഞ്ഞ ഉത്തരവിനെതിരെ പതഞ്ജലി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ജസ്റ്റിസുമാരായ സി ഹരി ശങ്കറും ഓം പ്രകാശ് ശുക്ലയും ഉൾപ്പെടുന്ന ബെഞ്ച് ഇത് പൊതുവായ ഒരു അവഹേളന കേസാണെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചു. 2025 ജൂലൈ മൂന്നിന് ജസ്റ്റിസ് മിനി പുഷ്കര്ണ ഡാബറിൻ്റെ ഹര്ജിയില് ഒരു ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് വീണ്ടും കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
പതഞ്ജലി നടത്തിയ പ്രസ്താവനകൾ പ്രതിയായ ഡാബറിനെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ പരാമർശമാണെന്നും കോടതിയില് വ്യക്തമായി. ഉപയോഗശൂന്യമായ അപ്പീല് ആണെങ്കിൽ ചെലവ് ചുമത്തുമെന്ന് കോടതി പതഞ്ജലിക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. 40 ഔഷധസസ്യങ്ങൾ എന്ന വാക്ക് പ്രതിയെ (ഡാബർ) കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ പരാമർശമാണെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. ആയുര്വേദത്തിലും വേദത്തിലും അറിവില്ലാത്തവര്, ചരകന്, സുശ്രുതന്, ധന്വന്തരിയും തുടങ്ങിയവര് പിന്തുടരുന്ന 'ഒറിജിനല്' ച്യവനപ്രാശം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും? എന്ന വാചകം അച്ചടി പരസ്യങ്ങളില് നിന്ന് ഒഴിവാക്കാന് അവര് പതഞ്ജലിയോട് ഇടക്കാല ഉത്തരവില് നേരത്തെ നിര്ദ്ദേശിച്ചു.
40 ഔഷധസസ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സാധാരണ ച്യവനപ്രാശം എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പ്രതിയുടെ ച്യവനപ്രാശം സാധാരണമാണെന്നും എൻ്റേത് (പതഞ്ജലി) മികച്ചതാണെന്നും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നിങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.പരസ്യത്തെ അപമാനകരമായി പരിഗണിച്ചുള്ള ഇടക്കാല ഉത്തരവ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഒരു കാരണവുമില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.
“അപ്പോൾ ച്യവനപ്രാശ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റെല്ലാവരെയും നിങ്ങൾ കറുത്ത പെയിന്റ് കൊണ്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നു, അവർക്ക് ച്യവനപ്രാശ് എന്താണെന്നും അത് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുന്നുവെന്നും അറിയില്ല, അപ്പോൾ അവർ എങ്ങനെ ച്യവനപ്രാശ് ഉണ്ടാക്കും. ഇതൊരു പൊതുവായ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തൽ കേസാണ്. ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പൂർണ്ണമായും വിവേചനാധികാരമുള്ളതാണ്. ഈ ഇടക്കാല ഉത്തരവിൽ നമ്മൾ എന്തിന് ഇടപെടണം?”. ബെഞ്ച് അഭിഭാഷകനോട് ചോദിച്ചു.
നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം പണമുള്ളതിനാൽ എല്ലാ കേസിലും അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാല് ഉപയോഗശൂന്യമായ ഒരു അപ്പീലാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ തീര്ച്ചയായും ചെലവുകൾ ചുമത്തുമെന്നും ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൻ്റെ കക്ഷികളുമായി കൂടുതല് ചർച്ച ചെയ്യാൻ സമയം അനുവദിക്കണമെന്ന് കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് വാദം സെപ്റ്റംബർ 23-ലേക്ക് മാറ്റിവച്ചു.
ജൂലൈ 3-ന്, ഡാബർ ച്യവനപ്രാഷിനെതിരെ അപകീർത്തികരമായ പരസ്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ നിന്ന് സിംഗിൾ ജഡ്ജി പതഞ്ജലിയെ വിലക്കിയിരുന്നു. കൂടാതെ ടിവിയിലും പ്രിൻ്റ് പരസ്യങ്ങളിലും ശക്തമായ അപകീർത്തികരമായ പരാമർശം പ്രകടമാണെന്നും ജഡ്ജി പറഞ്ഞു.
