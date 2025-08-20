ETV Bharat / bharat

പരിധിയിലധികം യാത്രക്കാർ കയറിയ ടെയിന്‍ ട്രെയിൻ ചരിഞ്ഞു; മോണോ റെയിൽ ട്രാക്കിൽ കുടുങ്ങിയത്, സാഹസിക രക്ഷപ്പെടുത്തല്‍ - MONORAIL MALFUNCTION

ചെമ്പൂരിനും ഭക്തി പാർക്കിനും ഇടയിലുള്ള മൈസൂർ കോളനിക്ക് സമീപം ഇന്നലെയായിരുന്നു (ഓഗസ്‌റ്റ് 19) സംഭവം.

MONORAIL PASSENGERS RESCUED IN MONORAIL MUMBAI MONORAIL LATEST MALAYALAM NEWS
Ongoing Rescue operation (ANI)
By ANI

Published : August 20, 2025 at 8:02 PM IST

മുംബൈ: മോണോറെയിലിൽ ട്രെയിൻ തകരാറില്ലായതിനെ തുടർന്ന് കുടുങ്ങിയ യാത്രക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ചെമ്പൂരിനും ഭക്തി പാർക്കിനും ഇടയിലുള്ള മൈസൂർ കോളനിക്ക് സമീപം ഇന്നലെയായിരുന്നു (ഓഗസ്‌റ്റ് 19) സംഭവം. 582 യാത്രക്കാരായിരുന്നു ട്രെയിനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

അഗ്‌നിശമന സേന എത്തിയാണ് ട്രെയിനിൽ കുടുങ്ങിയ യാത്രക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. പരിതിയിൽ കൂടുതൽ ഭാരമാണ് ട്രെയിൻ തകരാറിലാവാൻ കാരണമെന്ന് മുംബൈ മെട്രോപൊളിറ്റിൻ റീജിയണൽ ഡെവലപ്പ്മെൻ്റ് അതോറിറ്റി പറഞ്ഞു.

വൈദ്യുത വിതരണം തടസപ്പെട്ടതോടെ ട്രെയിനിലെ എയർകണ്ടീഷൻ സംവിധാനവും തകരാറിലായി. ഇതുമൂലം നിരവധി യാത്രകാർക്ക് ശ്വാസതടസം അനുഭവപ്പെട്ടു. ഇവർക്കെല്ലാം സംഭവസ്ഥലത്തുവച്ച് തന്നെ ചികിത്സ നൽകി.

രണ്ടു പേരുടെ നില മോശമായത്തിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നുകിസമത്ത് കുമാര്‍ (20) വിവേക് സോനാവാന്‍ എന്നിവരെയാണ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ഇവരുടെ നില ഇപ്പോൾ തൃപ്‌തികരമാണെന്ന് എഎംഒ ഡോ. മുകേഷ് പറഞ്ഞു.

"അപകടം നടന്ന് 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ എത്തി. ആകെ 582 യാത്രക്കാരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നുത്. അവരെയെല്ലാം ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തി. എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണ്", ചീഫ് ഫയർ ഓഫീസർ രവീന്ദ്ര അംബുൾഗേക്കർ പറഞ്ഞു.

"വൈകുന്നേരം 6.30 ഓടെ ട്രെയിൻ തകരാറില്ലായ വിവരം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു. പൊലീസും അഗ്നിശമന സേനയും ചേർന്നാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. 582 പേരെ സുരക്ഷിതമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി. പരിക്കുകളോ ആളപായമോ ഉണ്ടായതായി വിവരമില്ല"- അഡീഷണൽ സിപി ഈസ്‌റ്റ് റീജിയൻ മഹേഷ് പാട്ടീൽ പറഞ്ഞു.

പുറത്ത് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പെട്ടന്ന് തന്നെ ഇരുട്ട് പടർന്നു. എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് ഓഫായിരുന്നതിനാൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ശ്വാസ തടസമുണ്ടായി. ട്രെയിൻ ചെറുതായി ചെരിഞ്ഞിരുന്നു എന്നും യാത്രക്കാരനായ സാഗർ ഷിൻ്റെ പറഞ്ഞു.

സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മഹാരാഷ്‌ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ് അറിയിച്ചു. എല്ലാ യാത്രക്കാരുടെയും ആരോഗ്യ നില പരിശോധിച്ച് സുരക്ഷിതമായി വീട്ടിലെത്തി എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൽ നീർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

