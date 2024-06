ETV Bharat / bharat

18-ാം ലോക്‌സഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം തുടങ്ങി: ദൈവനാമത്തില്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌ത് സുരേഷ് ഗോപി - PARLIAMENT SESSION LIVE

Published : Jun 24, 2024, 10:49 AM IST

By ETV Bharat Kerala Team

Prime Minister Narendra Modi takes oath as a member of the 18th Lok Sabha ( ANI )