പാര്ലമെന്റിന്റെ വര്ഷകാല സമ്മേളനത്തിന് ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 21) സമാപനം. അവസാന ദിനമായ ഇന്ന് മൂന്ന് സുപ്രധാന ബില്ലുകള് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ രാജ്യസഭയില് അവതരിപ്പിക്കും. 130ാം ഭരണഘടന ഭേദഗതി ബില് ഉള്പ്പെടെയാണ് സഭയില് അവതരിപ്പിക്കുക.
അതേസമയം വോട്ടര് പട്ടിക ക്രമക്കേടും മന്ത്രിമാരെ അയോഗ്യരാക്കുന്ന ബില്ലും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിപക്ഷം ഇന്നും പ്രതിഷേധം നടത്തും. ബഹിരാകാശ യാത്രികന് ശുഭാംശു ശുക്ലയെ അഭിനന്ദിച്ച് കൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേക ചര്ച്ചയും ഇന്ന് നടക്കും. ഇന്നലെ (ഓഗസ്റ്റ് 20) ലോക്സഭയില് ബില്ലുകള് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോള് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണുണ്ടായത്. ജയിലിലാകുന്ന മന്ത്രിമാരെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും നീക്കം ചെയ്യാന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ലാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്.
ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്, ഗവ. ഓഫ് യൂണിയന് ടെറിട്ടറീസ് ബില് 2025, ജമ്മു കശ്മീര് പുനഃസംഘടന ബില് 2025 എന്നിവയാണ് കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയ ബില്. 130ാം ഭരണഘടന ഭേദഗതി ബില് സംയുക്ത പാര്ലമെന്ററി സമിതിക്ക് വിടാന് തീരുമാനിച്ചു. കടുത്ത പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധത്തെ തുടര്ന്നാണിത്. പാര്ലമെന്റിന്റെ അടുത്ത സമ്മേളനത്തില് ജെപിസി റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കും.
