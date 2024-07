ETV Bharat / bharat

നീറ്റില്‍ നീറിപ്പുകഞ്ഞ് പാർലമെന്‍റ്‌ ബജറ്റ് സമ്മേളനം: തത്സമയ അപ്‌ഡേറ്റ് - Parliament 2024 LIVE Updates

By ETV Bharat Kerala Team

A view of the new Parliament House ( ANI )