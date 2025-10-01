തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി കൂട്ടബലാത്സംഗം; വനിതാ യൂട്യൂബർ ഉൾപ്പെടെ നാല് പേർ അറസ്റ്റിൽ
ഹരിയാനയിൽ യുവതിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിൽ വനിതാ യൂട്യൂബർ ഉൾപ്പെടെ നാല് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊലീസ്. പ്രദേശത്ത് വിറക് ശേഖരിക്കാൻ പോവുന്നതിനിടെയാണ് ബലാത്സംഗം നടന്നത്.
Published : October 1, 2025 at 1:10 PM IST
പാനിപ്പത്ത്: യുവതിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിൽ വനിതാ യൂട്യൂബർ ഉൾപ്പെടെ നാല് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഹരിയാന പൊലീസ്. ഭൽസി ഗ്രാമത്തിലെ അമൻദീപ് എന്ന അമൻ, ദാച്ചാറിലെ അശ്വനി, ജജ്ജാറിലെ കസാനിയിലെ മോനു, വനിതാ യൂട്യൂബർ എന്നിവരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സിത്താന ഗ്രാമത്തിലെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
പാനിപ്പത്ത് സെക്ടർ-6 ൽ നിന്നാണ് പ്രതിയായ അശ്വനിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഭൽസി ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് അമൻദീപിനേയും ഝജ്ജാറിലെ കസാനിയിൽ നിന്ന് മോനുവിനേയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പാനിപ്പത്ത് കോളനിയിലെ താമസക്കാരിയായ യുവതി മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് റിഫൈനറി റോഡിലെ കാട്ടിൽ വിറക് ശേഖരിക്കാൻ പോയിരുന്നുവെന്ന് ഡിഎസ്പി സതീഷ് വാട്സ് പറഞ്ഞു.
പ്രദേശത്തെ സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ വിറക് ശേഖരിക്കാൻ പോവുന്നത് ഒരു പതിവ് സംഭവമാണ്. അവിടേയ്ക്ക് വനിതാ യൂട്യൂബറും മൂന്ന് യുവാക്കളും കാറിൽ എത്തുകയായിരുന്നു. കൂടെയുള്ള യുവാവുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടണമെന്ന് യൂട്യൂബർ നിർബന്ധിച്ചതായി സ്ത്രീ ആരോപിച്ചു.
വിസമ്മതിച്ചപ്പോൾ, തന്നെ കാറിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ച് മർദിച്ചുവെന്നും അടുത്തുള്ള കാട്ടിൽ വെച്ച് കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്തുവെന്നും യുവതി പറഞ്ഞു. ആക്രമണത്തിൻ്റെ വീഡിയോ വൈറലാക്കുമെന്നും പുറത്തു പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും അതിജീവിത ആരോപിക്കുന്നു.
വിറകു ശേഖരിക്കാൻ മറ്റ് ഗ്രാമീണ സ്ത്രീകൾ എത്തിയതോടെ പ്രതി ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. യുവതി നടന്ന സംഭവം അവരോട് പറയുകയും പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തു. പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സദർ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. അതിജീവിതയുടെ വൈദ്യപരിശോധന നടത്തി.
തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ നാല് പ്രതികളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു, കൂടാതെ അവരുടെ കാറും മൊബൈൽ ഫോണും പിടിച്ചെടുത്തു. ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം, പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.
സ്ത്രീകള്ക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ വൻ വർധന
ഇന്ത്യയില് സ്ത്രീകള്ക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങള് വര്ധിക്കുന്നുവെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട്. മെട്രോപൊളിറ്റന് നഗരങ്ങളില് ഏറ്റവും കൂടുതല് കുറ്റകൃത്യങ്ങള് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഡല്ഹിയിലാണ് എന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. തൊട്ടുപിന്നിൽ ബെംഗളൂരു , ജയ്പൂര് എന്നിവിടങ്ങളാണ്.
അതേസമയം, മുംബൈയിൽ 124 കേസുകളും അഹമ്മദാബാദിൽ 109 കേസുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 27,721 കൊലപാതക കേസുകളാണ് 2023 ല് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. 2022 നേക്കാള് 2.8% കുറവാണിത്. കൊലപാതക കുറ്റകൃത്യങ്ങുടെ തോതില് നേരിയ മാറ്റമുണ്ടെങ്കിലും സൈബര് കുറ്റകൃത്യങ്ങള് 31.2% വര്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പട്ടിക വർഗക്കാർക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഇതേ കാലയളവിൽ 28 ശതമാനമായി വർധിച്ചതായി നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.
