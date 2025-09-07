നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി പാൻ ഇന്ത്യ വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം; ഈ വർഷം അവസാനം ആരംഭിച്ചേക്കുമെന്ന് കമ്മിഷൻ
2026-ൽ അസം, കേരളം, തമിഴ്നാട്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് മുന്നോടിയായി ഈ വർഷം അവസാനം പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.
Published : September 7, 2025 at 8:57 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: 2026ൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി പാൻ ഇന്ത്യൻ വോട്ടർപ്പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിന് സാധ്യത. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്. ഇതിനായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടുത്ത ആഴ്ച സംസ്ഥാന പ്രതിനിധികളുമായി തയാറെടുപ്പ് ചർച്ചകള് നടത്തും.
ബുധനാഴ്ച (സെപ്റ്റംബർ 10) തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതോറിറ്റി സംസ്ഥാന മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർമാരുടെ യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശനിയാഴ്ച അറിയിച്ചു. ഫെബ്രുവരിയിൽ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറായി ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ചുമതലയേറ്റതിനുശേഷം സിഇഒമാരുടെ മൂന്നാമത്തെ യോഗമാണിത്. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള എസ്ഐആർ തയാറെടുപ്പ് ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നതിനാൽ സെപ്റ്റംബർ 10ലെ യോഗം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
ബിഹാറിനു ശേഷം, രാജ്യം മുഴുവൻ പ്രത്യേക പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് കമ്മിഷൻ അറിയിച്ചു. 2026 ൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന അസം, കേരളം, പുതുച്ചേരി, തമിഴ്നാട്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് മുന്നോടിയായി എസ്ഐആർ പൂർത്തിയാക്കാൻ, ഈ വർഷം അവസാനം നടപടിക്രമങ്ങള് ആരംഭിക്കുമെന്ന് സൂചനയുണ്ട്.
വിദേശ അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരുടെ ജനനസ്ഥലം പരിശോധിച്ച് അവരെ ഒഴിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എസ്ഐആറിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ബംഗ്ലാദേശ്, മ്യാൻമർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുൾപ്പെടെയുള്ള അനധികൃത വിദേശ കുടിയേറ്റക്കാർക്കെതിരെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് രാജ്യം മൊത്തം പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്.
എസ്ഐആറിൻ്റെ ഭാഗമായി, പിഴവുകളില്ലാത്ത വോട്ടർ പട്ടിക ഉറപ്പാക്കാൻ പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീടുതോറും പരിശോധന നടത്തും. ബിജെപിയെ സഹായിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ വോട്ടർ ഡാറ്റയിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ചുവെന്ന പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ആരോപണങ്ങൾക്കിടയിൽ, അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ചേർക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ പോൾ പാനൽ കൂടുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും.
വോട്ടർമാരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് താമസം മാറി വരുന്ന അപേക്ഷകരുടെ ഒരു വിഭാഗത്തിന് ഒരു അധിക പ്രഖ്യാപന ഫോം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1987 ജൂലൈ 1ന് മുൻപ് ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചവരാണെന്നും ജനനത്തീയതിയും ജനനസ്ഥലവും ഉൾപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും രേഖ അവർ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. 1987 ജൂലൈ 1നും 2004 ഡിസംബർ 2നും ഇടയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചവരാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ് ഫോമിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ.
വോട്ടർമാർ മാതാപിതാക്കളുടെ ജനനത്തീയതി/ സ്ഥലം സംബന്ധിച്ച രേഖകളും അവർ ഇതിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ബിഹാർ വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ആക്രമണത്തിന് വിധേയമായിട്ടുണ്ട്. രേഖകളുടെ അഭാവം മൂലം യോഗ്യരായ കോടിക്കണക്കിന് പൗരന്മാർക്ക് വോട്ടവകാശം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു.
യോഗ്യരായ ഒരു പൗരനും വോട്ട് അവകാശം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് നിർദേശം നൽകി. ചില സംസ്ഥാന മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവരുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടന്ന അവസാന സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷന് ശേഷം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വോട്ടർ പട്ടിക പുറത്തിറക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ഡൽഹിയിൽ 2008ലെയും ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ 2006ലെയും അവസാന സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ പട്ടികകൾ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സിഇഒ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ലഭ്യമാണ്.
