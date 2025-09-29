ETV Bharat / bharat

'ജോലി പൂർത്തിയാക്കണം എന്ന നെതന്യാഹുവിൻ്റെ പ്രസ്‌താവന ഗാസയ്‌ക്ക് അപകടകരം'; പലസ്‌തീൻ അംബാസഡർ

നെതന്യാഹുവിന്‍റെ 'ജോലി പൂർത്തിയാക്കുക' എന്ന പരാമർശത്തിൻ്റെ പൊരുള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പലസ്‌തീന്‍ അംബാസഡര്‍.

Abdullah Mohammed Abu Shawesh, Ambassador of Palestine to India, addresses the Gaza Solidarity Conference organized by the Indian Union Muslim League, Kochi, Friday, September 26, 2025. (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 29, 2025 at 2:38 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: പലസ്‌തീനില്‍ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ യുക്തി സഹജമായി കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ പലസ്‌തീൻ അംബാസഡർ അബ്‌ദുള്ള അബു ഷാവേഷ്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയിൽ വച്ച് ഗാസയില്‍ ശേഷിക്കുന്ന ഹമാസ് സൈന്യത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുമെന്നുള്ള ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ പ്രസംഗത്തെ ഷാവേഷ് രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ചു.

ഇസ്രയേല്‍ ഏറ്റെടുത്ത ജോലി പൂര്‍ത്തീകരിക്കുമെന്ന ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ പ്രസ്‌താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് പലസ്‌തീന്‍ അബാസഡറുടെ പ്രതികരണം. ഗാസയെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് അപകടകരമായ പ്രസ്‌താവനയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായുള്ള ദേശീയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം സംഘടിപ്പിച്ച "വംശഹത്യയും ഗാസയിലെ ഭിന്നശേഷിക്കാരും" എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

പലസ്‌തീനുമയി ബന്ധപ്പെട്ട് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അൻ്റോണിയോ ഗുട്ടെറസിൻ്റെ പ്രതികരണവും അംമ്പാസഡര്‍ വേദിയില്‍ ഓർമിപ്പിച്ചു. "പലസ്‌തീന്‍ പ്രശ്‌നത്തെ നേരിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരാളും യുക്തിസഹമായ വീക്ഷണകോണിലൂടെ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യണം. 2023 ഒക്ടോബർ 24 ന് ഹമാസ് ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഹിസ് എക്‌സലൻസി അൻ്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് 2023 ഒക്ടോബർ 24 ന് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇതാണ്." ഷാവേഷ് പറഞ്ഞു.

പലസ്‌തീനില്‍ നിലവില്‍ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആക്രമണം ഒരു ശൂന്യതയിൽ സംഭവിച്ചതല്ലെന്ന് ഷാവേഷ് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ പ്രശ്‌നപരിഹാരത്തിനായി ഒക്‌ടോബര്‍ 7 ആക്രമണത്തെ ഇതുമായി ഗുട്ടറസ് ബന്ധിപ്പിച്ചു. വാസ്‌തവത്തിലിത് ഇസ്രയേലിനിൻ്റെ അധിനിവേശം പിന്തുണയ്ക്കുന്നതും പലസ്‌തീൻ ജനതയെ അപമാനിക്കുന്നതുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഗാസയിലെ ഹമാസിൻ്റെ ശേഷിക്കുന്ന സൈന്യത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുമെന്ന് യുഎൻ പൊതുസഭയിൽ ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ പ്രതിജ്ഞയുടെ പൊരുള്‍ ഷാവേഷ് വ്യക്തമാക്കി. ജോലി പൂർത്തിയാക്കണം എന്ന ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി നെതന്യാഹുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ മുഴുവൻ പലസ്‌തീൻ ജനതയേയും പലസ്‌തീനിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുക എന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.

ഹമാസിൻ്റെ അവസാന അവശിഷ്‌ടങ്ങള്‍ ഗാസ നഗരത്തില്‍ ഇപ്പോഴും വേരോടുന്നുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 7 ലെ ക്രൂരതകൾ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഇസ്രയേല്‍ ഏറ്റെടുത്ത ജോലി എത്രയും പെട്ടന്ന് പൂർത്തിയാക്കുന്നതെന്ന് നെതന്യാഹു സഭയില്‍ വ്യക്തമാക്കി. നെതന്യാഹു പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒന്നിലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി പ്രതിനിധികൾ യുഎൻ ജനറൽ അസംബ്ലി ഹാളിൽ നിന്ന് കൂട്ടത്തോടെ ഇറങ്ങിപ്പോയിരുന്നു.

"ഇതിനർഥം ശേഷിക്കുന്ന 4.2 ദശലക്ഷം പലസ്‌തീനികളെ അവരുടെ മുഴുവൻ ചരിത്ര ഭൂമിയായ പലസ്‌തീനിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുക. വംശീയമായി ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഇത് വളരെ അപകടകരമായ ഒരു പ്രശ്‌നമാണ്." അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു വംശഹത്യ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകളിൽ കാണുന്നത് എന്ന് ഷാവേഷ് പറഞ്ഞു.

