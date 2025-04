ETV Bharat / bharat

പാകിസ്ഥാനി തീര്‍ഥാടകയ്ക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ സുഖപ്രസവം; കുഞ്ഞിന് പേരിട്ടു, 'ഭാരതി' - PAKISTANI GIVES BIRTH IN INDIA

Pakistani couple, Maya and Khanno with their newborn ( ETV Bharat )