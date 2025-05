ETV Bharat / bharat

വ്യോമാതിർത്തി അടച്ചിടുന്നത് തുടരുമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ; നിരോധനം ഒരു മാസം കൂടി നീട്ടി - PAKISTAN AIRSPACE EXTEND CLOSURE

Pakistani paramilitary stand guard outside a gate of a complex close to the site of a suspected Indian missile attack ( AP )