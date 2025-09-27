'നുണ പറയുന്നതിനുള്ള നോബേല് പാകിസ്ഥാന് നല്കണം; ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിന് പരിഹാസം
പാകിസ്ഥാൻ സായുധ സേനയെയും സർക്കാരും സ്വന്തം പൗരന്മാരെ ബോംബെറിയുന്നവരാണെന്ന് ജമ്മു കശ്മീർ മുൻ ഡിജിപി എസ്പി വൈദ്.
Published : September 27, 2025 at 12:42 PM IST
ശ്രീനഗര്: ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയിലെ പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് ജമ്മു കശ്മീർ മുൻ ഡിജിപി എസ്പി വൈദ്. ട്രംപിന് നോബേല് സമ്മാനം നല്കുന്നതിന് മുമ്പ് നുണകൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് പരത്തുന്നതിന് പാകിസ്ഥാന് നോബല് സമ്മാനം നല്കണമെന്ന് വൈദ് പറഞ്ഞു. സ്വന്തം പൗരന്മാരെ ബോംബെറിഞ്ഞതിന് പാകിസ്ഥാൻ സായുധ സേനയെയും സർക്കാരിനെയും വൈദ് പരിഹസിച്ചു.
"നുണകൾ പറഞ്ഞതിന് നോബൽ സമ്മാനം അർഹിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാകിസ്ഥാനാണ്. ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫിനോ മാർഷൽ അസിം മുനീറിനോ അതു നല്കണം. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപിന് മുമ്പുതന്നെ അവർക്ക് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിക്കണം.
ഖൈബർ പഖ്തൂൺഖ്വയിലെയും ബലൂചിസ്ഥാനിലെയും ജനങ്ങളുടെ മേലുള്ള സ്വേച്ഛാധിപത്യം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആവശ്യം. ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫിൻ്റെയും അസിം മുനീറിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാരാണ് സ്വന്തം പൗരന്മാരെ ബോംബെറിയുന്നത്. അല്ലാതെ ഇന്ത്യയല്ല" - വൈദ് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം പൊതുസഭയിലെ ഷെരീഫിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിന് ശക്തമായ മറുപടി ഇന്ത്യ നല്കിയിരുന്നു. പാകിസ്ഥാൻ്റേത് അസംബന്ധ നാടകവും ഭീകരതയെ മഹത്വവൽക്കരിക്കലുമാണെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ ഇന്ത്യന് നയതന്ത്രജ്ഞ പെറ്റൽ ഗഹ്ലോട്ട് പറഞ്ഞു. തങ്ങളുടെ വ്യോമതാവളങ്ങൾ തകര്ന്നത് വിജയമായി ചിത്രീകരിക്കാനാണ് പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും പെറ്റല് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
തീവ്രവാദികളെ സംരക്ഷിക്കുകയും തീവ്രവാദത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വന്തം പ്രവര്ത്തികള് മറയ്ക്കാനുള്ള കപട പ്രചാരങ്ങള് മാത്രമാണ് പാകിസ്ഥാന് നടത്തുന്നതെന്നും അവർ സഭയില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മെയ് 10-ന് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഒന്നിലധികം വ്യോമതാവളങ്ങൾ ആക്രമിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭീഷണികൾ അവസാനിച്ചതെന്നും പെറ്റല് വ്യക്തമാക്കി.
മേയിലെ സംഘർവുമയി ബന്ധപ്പെട്ട് ഷെരീഫിൻ്റെ എല്ലാ കള്ളങ്ങളെയും ഇന്ത്യ സഭയില് നിരാകരിച്ചു. "ഇന്ത്യയുമായുള്ള സമീപകാല സംഘർഷത്തെക്കുറിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി വിചിത്രമായ ഒരു വിവരണം മുന്നോട്ടുവച്ചു. ഈ വിഷയത്തിൽ രേഖകൾ വ്യക്തമാണ്. മെയ് 9 വരെ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ കൂടുതൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ മെയ് 10-ല് ഏറ്റ പ്രഹരത്തില് സംഘര്ഷം അസാനിപ്പിക്കാന് പാക് സൈന്യം ഞങ്ങളോട് നേരിട്ട് അഭ്യർഥിച്ചു.
ആക്രമണത്തില് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം നിരവധി പാകിസ്ഥാൻ വ്യോമതാവളങ്ങൾക്ക് നാശനഷ്ടം വരുത്തി. ആ നാശത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ തീർച്ചയായും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. പ്രധാനമന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടതുപോലെ, തകർന്ന റൺവേകളും കത്തിനശിച്ച ഹാംഗറുകളും വിജയമായി തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ പാക്കിസ്ഥാന് അതാസ്വദിക്കാം"- പെറ്റൽ ഗഹ്ലോട്ട് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
