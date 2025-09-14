ETV Bharat / bharat

'മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് കൊല്ലപ്പെട്ട എൻ്റെ സഹോദരനെ തിരിച്ചുതരൂ'; ഇന്ത്യ പാക് മത്സരത്തിനെതിരെ പഹൽഗാം ഇരകള്‍

ഇന്ത്യ പാക് മത്സരത്തിനെതിരെ പഹൽഗാം ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബം. ഇന്ന് രാത്രി എട്ടിനാണ് ഇന്ത്യാ പാക് ഏഷ്യാ കപ്പ് പോരാട്ടം. വിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷവും രംഗത്തെത്തി.

Baisaran, the place in the upper reaches of Pahalgam, where terrorists killed 26 innocent people on April 22, 2025 (ANI)
അഹമ്മദാബാദ്: ദുബായ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്‌റ്റേഡിയം ഏഷ്യാ കപ്പിനായുള്ള ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാന്‍ പോരാട്ടത്തിന് ഒരുങ്ങുമ്പോള്‍ പലരും വലിയ ആവേശത്തിലാണ്. എന്നാൽ കളിയുടെ ആരവവും ആവേശവുമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ചില മനുഷ്യരും രാജ്യത്തുണ്ട്. പഹല്‍ഗാമിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ ഉറ്റവരും ഉടയവരും.

'ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ മുറിവുകൾ ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല. എന്നിട്ടും എങ്ങനെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പാകിസ്ഥാനൊപ്പം കളിക്കാൻ കഴിയുന്നു' എന്നാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വേർപ്പാടിൻ്റെ തീരാദുഖം മാത്രം കൈമുതലായുള്ള ഈ മനുഷ്യർ ചോദിക്കുന്നത്. പാകിസ്ഥാനെതിരെ തിരിച്ചടിച്ച ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ ഇപ്പോൾ ഒരു പാഴായി തോന്നുന്നുവെന്ന് ഇരകളുടെ കുടുംബം പറഞ്ഞു. ഇവരുടെ തീരാദുഖം ഒരു ചോദ്യ ചിഹ്നമായി ബാക്കി നില്‍ക്കുകയാണ്.

'നിങ്ങൾക്ക് മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങണമെങ്കില്‍ ഇറങ്ങിക്കോളൂ, പക്ഷേ നിരവധി വെടിയുണ്ടകൾ ഏറ്റ എൻ്റെ വെറും 16 വയസ് മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന സഹോദരനെ തിരികെ തരൂ..' പഹൽഗാമിൽ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിൽ പിതാവിനെയും സഹോദരനെയും നഷ്‌ടപ്പെട്ട യുവാവായ സാവൻ പർമറിൻ്റെ ചോദ്യം ആരുടേയും ഉള്ളുലക്കുന്നതാണ്.

ഇന്ന് രാത്രി മത്സരം നടക്കാനിരിക്കെ, മത്സരത്തിന് അനുമതി നല്‍കിയ സര്‍ക്കാരിനെതിരെ ഇരകളുടെ നിരവധി കുടുംബാംഗങ്ങളാണ് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ തീരുമാനത്തിൽ തങ്ങൾ ശരിക്കും അസ്വസ്ഥരാണെന്ന് അവര്‍ അറിയിച്ചു.

ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ വെറുതെയായി പോയെന്ന് ഇപ്പോള്‍ തോന്നുന്നുവെന്ന് ഗുജറാത്തിലെ ഭാവ്‌നഗറിൽ നിന്നുള്ള സാവൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. "ഇന്ത്യ vs പാകിസ്ഥാൻ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വളരെ അസ്വസ്ഥരായിരുന്നു. പാകിസ്ഥാനുമായി ഒരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധവും തുടരരുത്." അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ ഇതുവരെ അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് മത്സരം നടത്തുന്നതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോട് മകനെ നഷ്‌ടപ്പെട്ട കിരൺ യതീഷ് പർമാർ ചോദിക്കുന്നു. എല്ലാം മറന്ന് മത്സരത്തിന് അനുമതി നല്‍കാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് കഴിയും, എന്നാല്‍ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ മുറിവുകൾ ഇതുവരെ ഉണങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്‌ടപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളെ പോയി സന്ദർശിക്കാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി തയ്യാറാകണം. എന്നാല്‍ മാത്രമെ അവര്‍ എത്രമാത്രം ദുഃഖിതരാണെന്ന് കാണാന്‍ സാധിക്കു. ഇരകളുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എത്രമാത്രം വേദനജനകമാണെന്ന് മോദി അറിയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

ഏപ്രിൽ 22-ന് ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ പഹൽഗാമിൽ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിൽ നിന്നാണ് ഏഷ്യാ കപ്പിൽ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനെ നേരിടുന്നതിലുള്ള രോഷം ഉടലെടുത്തത്. പാക്കിസ്ഥാൻ ഭീകരര്‍ 26 വിനോദസഞ്ചാരികളെ കൊലപ്പെടുത്തി. 2025 മെയ് മാസത്തിൽ പാകിസ്ഥാനിലെയും പാകിസ്ഥാൻ അധിനിവേശ ജമ്മു കശ്‌മീരിലെയും തീവ്രവാദ അടിസ്ഥാന കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂരിലൂടെ ഇന്ത്യ തിരിച്ചടിച്ചു. ആക്രമണത്തിൽ നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ ബാധിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ മത്സരത്തെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു. കൂടാതെ മത്സരം ബഹിഷ്‌കരിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനങ്ങളും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.

എതിർപ്പുമായി നേതാക്കള്‍

മത്സരത്തിന് അനുമതി നല്‍കിയതോടെ നിരവധി നേതാക്കള്‍ എതിര്‍പ്പുമായി രംഗത്തു വന്നു. ദേശീയ വികാരങ്ങളെ അപമാനിക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് നടക്കാന്‍ പോകുന്ന മത്സരത്തിനുള്ള അനുമതി എന്ന് ശിവസേന (യുബിടി) മേധാവി ഉദ്ധവ് താക്കറെ പറഞ്ഞു. ഏഷ്യാ കപ്പ് മത്സരം ബഹിഷ്‌കരിക്കുന്നത് തീവ്രവാദത്തിനെതിരായ നമ്മുടെ നിലപാട് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അറിയിക്കാനുള്ള അവസരമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ ഓരോ മത്സരം നടക്കുമ്പോഴും പഹൽഗാമിലെയും പുൽവാമയിലെയും സംഭവങ്ങൾ മറക്കുമെന്ന് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാനും പറഞ്ഞു. ആം ആദ്‌മി പാർട്ടി (എഎപി) ദേശീയ കൺവീനറും മുൻ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളും കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചു.

"പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഒരു മത്സരം നടത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ്? രാജ്യം മുഴുവൻ ഈ മത്സരത്തിന് എതിരാണ്. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ മത്സരം നടക്കുന്നത്? യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ സമ്മർദ്ദത്തിലാണോ ഇത് ചെയ്യുന്നത്? ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് മുന്നിൽ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം തലകുനിക്കും". കെജ്‌രിവാൾ ചോദിച്ചു.

