ETV Bharat / bharat

പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചത് ഇവര്‍? മൂന്ന് ഭീകരരുടെ രേഖാചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് സുരക്ഷാ ഏജൻസി - PAHALGAM TERRORIST ATTACK

Sketches of Asif Fuji, Suleman Shah and Abu Talha released by security agencies ( ETV Bharat )