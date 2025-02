ETV Bharat / bharat

24-ാം വയസില്‍ കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെപ്പോലെ പിച്ചവച്ചു, വീണ്ടും ABCD പഠിച്ചു; 'മറന്നുപോയ' ജീവിതം തിരിച്ച് പിടിച്ച് പത്മജ - COMEBACK FROM MEMORY LOSS

From Learning ABC In Her 20s To Making Films, Padmaja’s Comeback From Memory Loss After Brain Abscess Is Inspiring ( ETV Bharat )