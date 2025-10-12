ഓപ്പറേഷന് ബ്ലൂ സ്റ്റാര് തെറ്റായിരുന്നു; ആ തീരുമാനത്തിന് ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല: പി ചിദംബരം
സൈന്യത്തെ മാറ്റി നിർത്തി സുവർണ ക്ഷേത്രം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശരിയായ മാർഗം ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് തണ്ടറായിരുന്നുവെന്ന് പി ചിദംബരം.
Published : October 12, 2025 at 1:36 PM IST
ഷിംല: ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാറിന് കീഴില് 1984-ല് പഞ്ചാബിലെ സുവർണ ക്ഷേത്രം തിരിച്ചുപിടിക്കാന് നടത്തിയ ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാറിനെ വിമര്ശിച്ച് കോണ്ഗ്രസ് നേതാവും എംപിയുമായി പി ചിദംബരം. ഓപ്പറേഷന് ബ്ലൂ സ്റ്റാര് തെറ്റായ വഴിയായിരുന്നുവെന്നാണ് ചിദംബരം പറയുന്നത്. ആ തീരുമാനത്തിന് ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയ്ക്ക് തൻ്റെ ജീവന് തന്നെ വിലയായി നല്കേണ്ടിവന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ കസൗലിയിൽ നടന്ന ഖുശ്വന്ത് സിങ് സാഹിത്യോത്സവത്തിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് കേന്ദ്ര മുൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും ധനമന്ത്രിയുമായ ചിദംബരത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം. 'ദേ വിൽ ഷൂട്ട് യു, മാഡം; മൈ ലൈഫ് വിത്ത് കോണ്ഫ്ലിക്റ്റ്' എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവായ ഹരീന്ദർ ബവേജയുമായുള്ള ചർച്ചയ്ക്കിടെയാണ് ചിദംബരം ഈ പരാമർശം നടത്തിയത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൈന്യത്തെ മാറ്റി നിർത്തി സുവർണ ക്ഷേത്രം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശരിയായ മാർഗം ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് തണ്ടറായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ സൈന്യം, പൊലീസ്, ഇൻ്റലിജൻസ്, സിവിൽ സർവീസസ് എന്നിവയുടെ സംയുക്ത തീരുമാനമായിരുന്നുവെന്ന് ചിദംബരം വ്യക്തമാക്കി.
"ഒരു സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥനോടും അനാദരവില്ല, പക്ഷേ സുവര്ണ ക്ഷേത്രം തിരിച്ചുപിടിക്കാന് അതു (ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ) നടത്തിയ രീതി തീർത്തും തെറ്റായിരുന്നു. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, സൈന്യത്തെ മാറ്റി നിര്ത്തി സുവർണക്ഷേത്രം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശരിയായ മാർഗം ഞങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊടുത്തു.
ആ തെറ്റിന് ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയ്ക്ക് തൻ്റെ ജീവന് വിലയായി നല്കേണ്ടി വന്നു. എന്നാല് സൈന്യം, പൊലീസ്, ഇൻ്റലിജൻസ്, സിവിൽ സർവിസസ് എന്നിവയുടെ സംയുക്ത തീരുമാനമായിരുന്നുവത്. അതിനാല് തന്നെ ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല"- ചിദംബരം പറഞ്ഞു.
ഓപ്പറേഷന് ബ്ലൂ സ്റ്റാര്
1984 ജൂൺ 1 മുതൽ ജൂൺ 10 വരെ നീണ്ടുനിന്ന 10 ദിവസത്തെ സൈനിക നടപടിയായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ. തീവ്ര സിഖ് സംഘടനയായ ദംദാമി തക്സലിൻ്റെ തലവനായിരുന്നു ജർണയിൽ സിങ് ഭിന്ദ്രൻവാലയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിഘടനവാദികൾ പ്രത്യേക പഞ്ചാബ് ആവശ്യപ്പെട്ട് സുവർണ ക്ഷേത്രത്തിൽ അഭയം തേടുകയും ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയുടെ സർക്കാറിനെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിര്ദേശപ്രകാരം വിഘടനവാദികളെ സുവർണ ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്ന് പുറത്താക്കാൻ ജൂണ് ആറിനാണ് സൈന്യം നടപടികള് ആരംഭിച്ചത്.
Also read: 'ഇന്ത്യ-അഫ്ഗാൻ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തം'; ഊഷ്മള സ്വീകരണത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ആമിർ ഖാൻ മുത്താക്കി
ഓപ്പറേഷന് ബ്ലൂ സ്റ്റാര് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഈ നടപടിക്കിടെ ഭിന്ദ്രൻവാല ഉള്പ്പെടെ സായുധരായ നിരവധി പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ സൈനിക നടപടി നിശിതമായി വിമർശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ 1984 ഒക്ടോബർ 31 ന് ന്യൂഡൽഹിയിലെ വസതിയിൽ വച്ച് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ രണ്ട് സിഖ് അംഗരക്ഷകർ വെടിവച്ചു കൊല്ലുകയായിരുന്നു.
(WITH ANI INPUTS)