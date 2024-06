ETV Bharat / bharat

പാളയത്തില്‍ പട, പിളര്‍പ്പ്, പുതിയ ചിഹ്നം; പ്രതിസന്ധികളെ പുല്ലുപോലെ നേരിട്ട 'പവര്‍ഫുൾ പവാര്‍' - Sr Pawar bags right to blow own trumpet

By PTI Published : 7 hours ago