ETV Bharat / bharat

മതാഘോഷത്തിനിടെ മതില്‍ ഇടിഞ്ഞ് വീണു; നാല്‍പ്പത് പേര്‍ക്ക് പരിക്ക് - 40 Injured As An Old Wall Collapses

By ETV Bharat Kerala Team Published : 43 minutes ago

The collapsed wall ( ETV Bharat )