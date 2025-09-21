ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഭർത്താവ് ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി, ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ യുവാവിനെ അയല്വാസികള് അടിച്ചുകൊന്നു
മരിച്ചയാളും കുറ്റാരോപിതരായ കുടുംബവും തമ്മിലുള്ള പഴയകാല വൈരാഗ്യമാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമായത് എന്നാണ് ആരോപിക്കുന്നത്
Published : September 21, 2025 at 3:38 PM IST
റായ്പൂർ: ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ ഭർത്താവിനെ അടിച്ചുകൊന്ന് അയൽവാസികളായ ദമ്പതികൾ. ഇരുവരെയും പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഉർഗ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള സജാപാനി ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം നടന്നത്.
സെപ്റ്റംബർ 19 ന് രാത്രി, പ്രതിയായ ഉത്തര ചൗഹാനും ഭാര്യ ജാനകി ചൗഹാനും ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില് പ്രതിയായ ശത്രുഘ്നൻ ചൗഹാനുമായി തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് കോർബ സിഎസ്പി ഭൂഷൺ എക്ക പറഞ്ഞു. ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് ജയിലിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ദമ്പതികളും ശത്രുഘ്നൻ ചൗഹാനും തമ്മിൽ തർക്കം നിലനിന്നിരുന്നു.
നിസാരമായ തർക്കം ചൗഹാനും ദമ്പതികളും തമ്മിലുള്ള വഴക്കിലേക്ക് നയിച്ചു. തുടർന്ന് ചൗഹാനെ ഇവർ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ചൗഹാനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും അവിടെ വച്ച് മരിച്ചു എന്ന് എക്ക പറഞ്ഞു. കൊലപാതകക്കുറ്റത്തിന് ഉത്തര ചൗഹാനെയും ജാനകിയേയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി.
മരിച്ചയാളുടെ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം കാരണം കുട്ടികൾ അയാളോടൊപ്പമല്ല താമസിച്ചിരുന്നത്. അയൽക്കാർ തൻ്റെ പിതാവിനെ ആക്രമിച്ച വിവരം ഫോണിലൂടെയാണ് അറിഞ്ഞത് എന്ന് മരിച്ചയാളുടെ മകൻ നിഖിൽ ചൗഹാൻ പറഞ്ഞു. മരിച്ചയാളും കുറ്റാരോപിതരായ കുടുംബവും തമ്മിലുള്ള പഴയകാല വൈരാഗ്യമാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമായത് എന്നാണ് പൊലീസ് നിഗമനം. മരിച്ചയാളുടെ മകൻ നിഖിൽ ചൗഹാൻ തൻ്റെ ഇളയ സഹോദരനോടൊപ്പം ബന്ധുവിന്റെ വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ, അച്ഛൻ സജാപാനി ഗ്രാമത്തിൽ തനിച്ചായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നതെന്നും പ്രതികളായ ദമ്പതികളും പിതാവും തമ്മിൽ വളരെക്കാലമായി തർക്കത്തിലായിരുന്നെന്നും മകൻ പറഞ്ഞു. കൂടാതെ ഈ വിഷയം മുമ്പ് കോടതിയിൽ എത്തിയിരുന്നു എന്നും മകൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
വഴക്ക് കുഞ്ഞു ജീവനെടുത്തു:
ഛത്തീസ്ഗഡിൽ മദ്യലഹരിയില് രണ്ട് വയസുകാരനെ നിലത്തെറിഞ്ഞ് കൊലപ്പെടുത്തിയ പിതാവ് അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. സുര്ഗുജ ദരിമ സ്വദേശിയായ ജുഗല്ലാല് സിങ്ങാണ് (28) പിടിയിലായത്. മകൻ ഹര്ഷിത്താണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സ്ഥിരമായ കുടുംബ വഴക്കിനെ തുടര്ന്ന് ജുഗല്ലാലിന്റെ ഭാര്യ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോഴാണ് ക്രൂരകൃത്യം നടന്നത്.
മൂന്ന് വര്ഷം മുമ്പാണ് ജുഗല്ലാല് കമലേഷ്പൂര് സ്വദേശിയായ വിനിത സിങ്ങിനെ വിവാഹം ചെയ്തത്. പ്രണയ വിവാഹമായിരുന്നു ഇരുവരുടേതും. എന്നാല് അധികം താമസിയാതെ തന്നെ ഇരുവരും തമ്മില് പ്രശ്നങ്ങള് ആരംഭിച്ചു.
വഴക്ക് രൂക്ഷമായതോടെ വിനിത കുഞ്ഞുമായി സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോയി. അവിടെ തുടരവേ മദ്യപിച്ചെത്തിയ ജുഗല്ലാല് കുഞ്ഞിനെ ബലമായി പിടിച്ച് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു. ഇയാളുടെ വീട്ടില് പിതാവ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷണം നല്കാനായി തൊട്ടടുത്ത വീട്ടില് താമസിക്കുന്ന ഇയാളുടെ സഹോദരി കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോയി. ആ സമയം മദ്യപിച്ച് ലക്കുകെട്ട് എത്തിയ ഇയാള് സഹോദരിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു. കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് തറയിലേക്ക് ശക്തമായി എറിയുകയായിരുന്നു.
