ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ടം ഭീകരതയ്‌ക്കെതിരെ, പാകിസ്ഥാനെതിരെയല്ലെന്നും എയര്‍ ചീഫ് മാര്‍ഷല്‍ എ കെ ഭാരതി - DEFENCE OFFICIALS PRESS CONFERENCE

Senior defence officials addressing press conference ( ETV Bharat )

ഇന്ത്യന്‍ സേന തകര്‍ത്ത നുര്‍ഖാന്‍ വ്യോമത്താവളത്തിന്‍റെയും മിസൈലുകളുടെയും ഡ്രോണുകളുടെയും നിരവധി ചിത്രങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു. ഇന്ത്യന്‍ പ്രതിരോധ സേനയ്ക്ക് വലിയ നഷ്‌ടങ്ങള്‍ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഭീകരാക്രമണങ്ങളുടെ സ്വഭാവം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് വര്‍ഷങ്ങളായി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡിജിഎംഓ ലഫ്റ്റനന്‍റ് ജനറല്‍ രാജീവ് ഘായ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ശവപ്പെട്ടിയിലെ അവസാനത്തെ ആണിയാണ് പഹല്‍ഗാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഏപ്രിലില്‍ നടന്ന പഹല്‍ഗാം ആക്രമണവും 2024ലെ ശിവ് ഖോരി ആക്രമണവും പുത്തന്‍ ഭീകര തന്ത്രങ്ങള്‍ക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. പാകിസ്ഥാന്‍ ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന് തങ്ങള്‍ക്കറിയാമായിരുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ തയാറെടുപ്പോടെയാണ് ഇരുന്നത്. ബഹുതല വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനമടക്കം സജ്ജമാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ആക്രമണങ്ങളില്‍ നിര്‍ണായക പങ്ക് വഹിച്ച ബിഎസ്‌എഫിനെ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു. അവരുടെ മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം ഏറെസഹായകമായി. സൈനിക നടപടിയിലും അവര്‍ പങ്കെടുത്തു. സ്ഥിതിഗതികള്‍ നാവികസേനയും വീക്ഷിച്ച് വരികയായിരുന്നുവെന്ന് വൈസ്‌ അഡ്‌മിറല്‍ എ എന്‍ പ്രമോദ് പറഞ്ഞു. ഇതിനിടെ ഇന്ത്യാ പാക് ഡിജിഎംഒമാര്‍ വൈകിട്ട് ചര്‍ച്ച നടത്തും. സൈനിക നടപടികള്‍ നിര്‍ത്തിയവയ്ക്കാനായി ഈ മാസം പത്തിനുണ്ടാക്കിയ ധാരണയിലാകുൂം ചര്‍ച്ചകള്‍. നേരത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങും ഉന്നതതല ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തിയിരുന്നു. വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കര്‍, ദേശീയ സുരക്ഷ ഉപദേഷ്‌ടാവ് അജിത് ധോവല്‍, സൈനിക മേധാവിമാര്‍ തുടങ്ങിയവരും സംബന്ധിച്ചു.

