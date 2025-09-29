ETV Bharat / bharat

അനാഥത്വത്തില്‍ നിന്ന് സനാഥത്വത്തിലേക്ക്: ഒരു ശതമാനം സംവരണത്തിലൂടെ 765 അനാഥരെ 'സാഹേബ്' ആക്കി, ഇവര്‍ ഇനി സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍

അനാഥർക്ക് അവസരങ്ങൾ നൽകുക മാത്രമല്ല, അവരുടെ സ്വപ്‌നങ്ങൾക്ക് പുതിയ ശക്തി നൽകുകയും ചെയ്യുകയാണ് സംവരണത്തിലൂടെ ഈ സര്‍ക്കാര്‍. . 2018 ഫെബ്രുവരി മുതലാണ് സംവരണം നടപ്പാക്കിയത്.

DEVENDRA FADANVIS NARENDRA MODI EKNATH SHINDE RESERVATION EMPOWERS Government Jobs Orphans to Secure Government Jobs
Maharashtra secretariat, yogesh Nalvar (Insight) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 29, 2025 at 2:28 PM IST

Updated : September 29, 2025 at 3:00 PM IST

മുംബൈ: ആയിരക്കണക്കിന് അനാഥരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ കിരണം വിതച്ച മഹാരാഷ്ട്രയുടെ സാമൂഹിക ചരിത്രത്തിൽ ഒരു വിപ്ലവകരമായ ചുവടുവയ്പ്പ് നടന്നു. 2018 ജനുവരി 17 ന് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ജോലിയിലും അനാഥർക്ക് ഒരു ശതമാനം സംവരണം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Also Read: മഹാരാഷ്‌ട്രയില്‍ കനത്ത മഴ, 11 മരണം: മുംബൈയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം; റോഡ്, റെയിൽ ഗതാഗതത്തെ ബാധിച്ചു, വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്ക് അവധി

ഇത്തരമൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമായി മഹാരാഷ്ട്ര മാറി. ഈ തീരുമാനം അനാഥർക്ക് അവസരങ്ങൾ നൽകുക മാത്രമല്ല, അവരുടെ സ്വപ്‌നങ്ങൾക്ക് പുതിയ കരുത്ത് നൽകുകയും ചെയ്‌തു. 2018 ഫെബ്രുവരി മുതൽ ഇത് നടപ്പാക്കാൻ തുടങ്ങി

സംവരണം ജോലികളിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല:

ഇതുവരെ, 765 ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇതിലൂടെ സർക്കാർ സർവീസിൽ ഇടം ലഭിച്ചു, അതേസമയം 10,500 ൽ അധികം ആളുകൾക്ക് അനാഥത്വ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ലഭിച്ചു. ഇതിൽ, 'എ' വിഭാഗത്തിൽ നാല് പേരും, 'ബി' വിഭാഗത്തിൽ 65 പേരും, 'സി' വിഭാഗത്തിൽ 679 പേരും, 'ബി', 'സി' വിഭാഗങ്ങളിൽ 12 പേരും, 'ഡി' വിഭാഗത്തിൽ അഞ്ച് പേരും വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെ ഓഫീസർമാരായും ജീവനക്കാരായും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഈ സംവരണം ജോലികളിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഹോസ്റ്റലുകൾ, പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനും ഇത് ബാധകമാണ്. ഇത് അനാഥർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും തൊഴിലിനും പുതിയ അവസരങ്ങൾ തുറന്നുകൊടുക്കുന്നുവെന്ന് വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായ രാജേഷ് ജാദവ് പറഞ്ഞു.

അനാഥനായ യോഗേഷ് സനാഥനായി:

യോഗേഷ് നാഗേൽവാറിനെപ്പോലുള്ളവരുടെ വിജയഗാഥകളിൽ ഈ പദ്ധതിയുടെ യഥാർത്ഥ സ്വാധീനം കാണാൻ കഴിയും. അമരാവതിയിൽ നിന്നുള്ള യോഗേഷ് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മാതാപിതാക്കളെ നഷ്‌ടപ്പെട്ട് ഒരു അനാഥാലയത്തിലാണ് വളർന്നത്. “ഞാൻ എന്‍റെ മാതാപിതാക്കളെ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല. ഒന്നു മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെ ഒരു അനാഥാലയത്തില്‍ താമസിച്ചാണ് വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയത്,” അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

യോഗേഷ് നാഗേൽവാര്‍ (ETV Bharat)

18 വയസ്സായപ്പോള്‍ അനാഥാലയത്തില്‍ നിന്നിറങ്ങേണ്ടിവന്നപ്പോൾ, ഭാവി അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ശതമാനം സംവരണം അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ജീവിതത്തിന് ദിശാബോധം നൽകി. മഹാവിതാരണിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ അസിസ്റ്റന്‍റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട യോഗേഷ് നിലവിൽ പാൽഘർ ജില്ലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു.

“ഈ സംവരണം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ഇത്രയും വലിയ ജോലി സ്വപ്‌നം കാണാൻ പോലും കഴിയില്ലായിരുന്നു,” അദ്ദേഹം അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നു. യോഗേഷിന്‍റെ വിജയത്തിൽ തർപാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. "അവർ എന്നെ ഒരു മകനെപ്പോലെ പരിപാലിച്ചു. മെസ്, മുറി വാടക, വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവുകൾ, കോഴ്‌സ് ഫീസ് തുടങ്ങി എല്ലാം അവർ നൽകി," യോഗേഷ് വൈകാരികമായി പറയുന്നു. ശ്രീകാന്ത് ഭാരതിയ, ശ്രേയ ഭാരതിയ, സരിക മാഡം, ഉർജ തായ് എന്നിവർ മാതാപിതാക്കളെപ്പോലെ എനിക്ക് സ്നേഹവും പിന്തുണയും നൽകി, അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

സാമൂഹിക പരിവർത്തനത്തിന്‍റെ അടിത്തറ:

ഈ തീരുമാനം അനാഥരുടെ ജീവിതത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വെളിച്ചം കൊണ്ടുവന്നു. ചിലർ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായി, ചിലര്‍ അഡ്‌മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർമാരാണ്, ചിലർ മറ്റ് പ്രധാന സ്ഥാനങ്ങളിൽ ജോലി നേടാനായി. ഈ പദ്ധതി അനാഥർക്ക് ജോലികൾക്കൊപ്പം സമൂഹത്തിൽ അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവസരവും നൽകി. "ഞങ്ങൾക്ക് ജോലി ലഭിച്ചു എന്നു മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്‌നങ്ങൾക്ക് ദിശാബോധവും ലഭിച്ചു," യോഗേഷ് പറയുന്നു.

മഹാരാഷ്‌ട്ര സെക്രട്ടറിയേറ്റ് (ETV Bharat)

ഈ വിജയഗാഥ അദ്ദേഹത്തിന്‍റേത് മാത്രമല്ല, നൂറുകണക്കിന് അനാഥ യുവാക്കളുടേതാണ്, അവർക്ക് ഈ പദ്ധതി പുതിയ അവസരങ്ങൾ നൽകി. അനാഥരെ സമൂഹത്തിന്‍റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള വിജയകരമായ ശ്രമമാണിത്. ഒരു ശതമാനം സംവരണത്തിന്‍റെ ഈ പ്രകാശകിരണം ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് പ്രചോദനം നൽകുകയും അവരുടെ സ്വപ്‌നങ്ങൾക്ക് പുതിയ പ്രചോദനം നൽകുകയും ചെയ്യും.

ആനുകൂല്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ലഭിക്കും?

ഈ പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന്, അപേക്ഷകര്‍ക്ക് സംസ്ഥാന വനിതാ-ശിശു വികസന വകുപ്പ് നൽകുന്ന അനാഥ സർട്ടിഫിക്കറ്റും താമസ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതിനായി ജില്ലാ, ശിശു വികസന ഓഫീസർമാർക്ക് അപേക്ഷ നല്‍കണം. സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷവുമാണ് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ പ്രക്രിയ സുതാര്യവും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമാണ്, ഇത് യോഗ്യരായവര്‍ക്ക് അവസരം നല്‍കുന്നുവെന്ന് വനിതാ ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ രാജേഷ് ജാദവ് പറഞ്ഞു.

