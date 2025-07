ETV Bharat / bharat

'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ' പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ; ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക നീക്കം ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർഥികൾ പഠിക്കും - NCERT OPERATION SINDOOR

Operation Sindoor To Be Included In NCERT Curriculum ( Etv Bharat )