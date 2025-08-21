ഭോപ്പാല്: ഏതൊരിടത്തെയും സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം പോലെ തന്നെയായിരുന്നു മധ്യപ്രദേശിലെ ഭിന്ത് ജില്ലയിലുള്ള നൗധ പഞ്ചായത്തിലും ആഘോഷങ്ങള് ആരംഭിച്ചത്. പതാക ഉയര്ത്തി, പശ്ചാത്തലത്തില് ജനഗണമന മുഴങ്ങി. പിന്നീടാണ് എല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന ആ നിമിഷമെത്തിയത്. മധുര വിതരണം. എല്ലാവര്ക്കും ഇവിടെ ലഡുവാണ് വിതരണം ചെയ്തത്. അപ്പോഴാണ് പ്രശ്നങ്ങള് തുടങ്ങിയതും.
Also read: ശുഭാംശു രാമന് താന് ലക്ഷ്മണന്, വനവാസം കഴിഞ്ഞ് വന്ന രാമലക്ഷ്മണന്മാരെ സ്വീകരിക്കാന് അയോധ്യ ദീപാവലി ആഘോഷിച്ചത് പോലെ ചരിത്ര ദൗത്യം കഴിഞ്ഞെത്തിയ തങ്ങളെ രാജ്യം സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് പ്രശാന്ത് നായര്
നാട്ടുകാരനായ കമലേഷ് കുശ്വാഹ ഒരു ലഡു കൂടി ചോദിച്ചു. അതോടെ ആഘോഷങ്ങളില് കല്ലുകടിയായി. കമലേഷിന് രണ്ടാമതൊന്ന് കൂടി സംഘാടകര് നല്കിയില്ല. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ അപമാനമായി. സംഘാടകരുടെ ഒറ്റ ലഡു നയത്തെ നേരിടാന് തന്നെ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. വിഷയത്തില് ഉന്നതരെ ഇടപെടുത്താനും.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അദ്ദേഹം നേരെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഹെല്പ്പ് ലൈനിലേക്ക് വിളിച്ചു. ഭരണത്തിന്റെ ഗൗരവമേറിയ വിഷയങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പരാണിത്. എന്നാല് തന്റെ ഈ ചെറിയ പരാതി പറയാന് അദ്ദേഹം ഇത് ഉപയോഗിച്ചു. തനിക്ക് വലിയ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ വിഷയമാണ് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത് സമൂഹത്തിന് മുഴുവന് വലിയ പ്രശ്നമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട്.
വയോജന പെന്ഷന്, തൊഴിലില്ലായ്മ തുടങ്ങിയ ഗുരുതര പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതികള് പരിഹരിക്കാതെ കിടക്കുമ്പോഴാണ് ലഡു വിഷയമെത്തിയത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണഅ.
ഏതായാലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ലഡു പരാതി സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില് വൈറലായി. തന്റെ പരാതിയില് അദ്ദേഹം ഉറച്ച് നില്ക്കുക തന്നെയാണ്. പതാക ഉയര്ത്തിയ ശേഷം എല്ലാവര്ക്കും രണ്ട് ലഡു വീതം നല്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കവെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. താന് രണ്ടാമതൊരു ലഡു കൂടി ചോദിച്ചപ്പോള് തന്നില്ല. അത് കൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നല്കിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
പരാതിക്കാര്യം പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ പക്കലെത്തിയപ്പോള് അത് ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തില് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി. സര്പാഞ്ചും തൊഴില് അസിസ്റ്റന്റും ഉണര്ന്നു.
ഭിന്തില് 181ല് വിളിച്ചോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്ശിച്ചോ പരാതി നല്കാനാകും. ജനങ്ങള്ക്ക് സന്തോഷവും ആരോഗ്യവും എല്ലാവരുടെയും ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കാനുമാണ് ഹെല്പ്പ്ലൈന് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറയുന്നു.
ഏതായാലും സാഹചര്യങ്ങള് ശരിയാക്കാന് ഉടനടി തന്നെ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി രവീന്ദ്ര ശ്രീവാസ്തവ ഇടപെട്ടു. പഞ്ചായത്ത് കൂടുതല് ലഡു വാങ്ങുമെന്നും പ്രത്യേകിച്ച് കമലേഷിന് കൂടുതല് ലഡു ലഭ്യമാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
ഏതായാലും സര്പാഞ്ചും പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയും പുതിയ ലഡു വിതരണ നയം കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഏതായാലും ഈ ലഡു വിഷയം ഒരു ഓര്മ്മപ്പെടുത്തലാണ്. ചെറിയൊരു കാര്യം പോലും ഉന്നതതലങ്ങളിലേക്ക് എത്താമെന്ന ഓര്മ്മപ്പെടുത്തല്,