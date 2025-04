ETV Bharat / bharat

തണുപ്പ് തേടി ഊട്ടിയിലേക്കാണോ? ഇനി ഇ-പാസ് നിര്‍ബന്ധം, ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞില്ലെങ്കില്‍ പണിപാളും! - E PASS FOR OOTY AND KODAIKANAL

By ETV Bharat Kerala Team

നാട്ടില്‍ ഇപ്പോള്‍ കനത്ത ചൂടാണ്, വേനല്‍ക്കാലമായതോടെ അസാധാരണ ചൂടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഈ ചൂടില്‍ നിന്ന് ഒന്നു രക്ഷനേടാൻ ഒന്നു തണുപ്പിക്കാൻ ഒഴിവ് ദിനങ്ങളില്‍ ഊട്ടിയിലേക്കും കൊടൈക്കനാലിലേക്കുമൊക്കെ ട്രിപ്പ് പോകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്‌യുന്നവരായിരിക്കും ഭൂരിഭാഗം പേരും. പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികളാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൂടതലായും യാത്ര ചെയ്യുന്നത്.

എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ഈ രണ്ട് വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും പ്രവേശിക്കാൻ തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാര്‍ ഇ-പാസ് നിര്‍ബമന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വേനലവധി ദിനങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും ഒരുമിച്ച് വന്നതോടെ നിരവധി പേരാണ് ഊട്ടിയിലേക്കും കൊടൈക്കനാലിലേക്കും പോകുന്നത്. ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് രൂപപ്പെട്ട ഗതാഗതകുരുക്ക് ഒഴിവാക്കാനാണ് തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാര്‍ ഇ-പാസ് നിര്‍ബന്ധമാക്കിയത്.

നീലഗിരി ജില്ലയുടെ കവാടങ്ങള്‍ മുതല്‍ ഇ-പാസ് നിര്‍ബന്ധം

നീലഗിരി ജില്ലയുടെ കവാടങ്ങളിലെ ചെക്പോസ്റ്റുകളിൽ പരിശോധന ഉണ്ടാകും. ഇ-പാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വിനോദ സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കൂ. നേരത്തെയും ഭരണകൂടം ഇ-പാസ് നിര്‍ബന്ധമാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും കര്‍ശനമാക്കിയിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ ചെറിയ പെരുന്നാള്‍ ദിനത്തിലുള്‍പ്പെടെ വൻ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് രൂപപ്പെട്ടതോടെയാണ് അധികൃതര്‍ ഇ-പാസ് നിര്‍ബന്ധമാക്കിയത്.

ഏപ്രില്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ ഇത് പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നിട്ടുണ്ട്. കനത്ത വേനല്‍ ആയതിനാല്‍ ഊട്ടിയിലേക്കും കൊടൈക്കാനാലിലേക്കും യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാകും ഭൂരിഭാഗം മലയാളികളും. ഇത്തരക്കാര്‍ നിര്‍ബന്ധമായും ഇ-പാസ് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. വളരെ സിമ്പിളായി തന്നെ ഫോണിലൂടെ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇ-പാസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും.

ഇ-പാസ് എങ്ങനെ എടുക്കാം? ഈ ഘട്ടങ്ങള്‍ പിന്തുടരൂ....

ആദ്യം https://epass.tnega.org/home എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കുക

ശേഷം, "Within India", "Outside India" എന്നീ ഓപ്ഷനുകള്‍ കാണാം, ഇതില്‍ "Within India" എന്ന ഓപ്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുക