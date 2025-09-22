ജിഎസ്ടിയെ എതിര്ത്തത് ഒരേയൊരു മുഖ്യമന്ത്രി മാത്രം, മോദിക്ക് കുത്തുമായി ജയറാം രമേഷ്
ചരക്കുസേവന നികുതിയില് പരിഷ്ക്കാരങ്ങള് വേണമെന്ന് കോണ്ഗ്രസ് കഴിഞ്ഞ എട്ടു വര്ഷമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാല് ട്രംപ് ഇരട്ടച്ചുങ്കം ഏര്പ്പെടുത്തും വരെ പ്രധാനമന്ത്രി ഈ ആവശ്യം അവഗണിച്ചുവെന്നും ജയറാം രമേഷ്.
Published : September 22, 2025 at 1:22 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കെ ജിഎസ്ടിയെ എതിര്ത്ത് രംഗത്തെത്തിയ വ്യക്തിയാണ് നരേന്ദ്രമോദിയെന്ന് മുതിര്ന്ന കോണ്ഗ്രസ് നേതാവും രാജ്യസഭാംഗവുമായ ജയറാം രമേഷ്.
2006 മുതല് 2014 വരെ ചരക്കുസേവന നികുതിയെ എതിര്ത്ത് കൊണ്ടിരുന്ന ഒരേയൊരു മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് മോദിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാല് 2014ല് ആ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലെത്തിയതോടെ കാര്യങ്ങള് കീഴ്മേല് മറിഞ്ഞു. 2017ഓടെ ചരക്കുസേവന നികുതിയുടെ മിശിഹയായി അദ്ദേഹം മാറുന്ന കാഴ്ചയാണ് പിന്നീട് രാജ്യം കണ്ടത്.
പുതുതായി കൊണ്ടു വന്നിട്ടുള്ള ജിഎസ്ടി പരിഷ്കാരങ്ങള് തികച്ചും പരിമിതമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കുടില്-ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യവസായങ്ങളുടെ നടപടിക്രമങ്ങളിലെ സങ്കീര്ണത കുറയ്ക്കാന് ഇത് യാതൊരു മാര്ഗങ്ങളും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നില്ല. സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകള് ആവശ്യപ്പെടുന്ന അഞ്ച് വര്ഷത്തെ നഷ്ടപരിഹാര പാക്കേജിനെ കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പല വിഷയങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
2017 ജൂലൈയിലാണ് ചരക്കുസേവന നികുതി നിലവില് വന്നത്. രാഹുല്ഗാന്ധിയും കോണ്ഗ്രസും ഇതിനെ ഗബ്ബര് സിങ് നികുതി എന്നാണ് വിളിച്ചത്. ഇത് നല്ലതോ ലളിതമോ ആയിരുന്നില്ല. നോട്ട് നിരോധനത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ സമ്പദ്ഘടനയ്ക്കേറ്റ വലിയ ആഘാതമായിരുന്നു ഇത്. പരിഷ്കാരം വേണമെന്ന ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തെ അവര് എട്ടു വര്ഷമായി വിശ്വാസത്തിലെടുത്തില്ല.
2006ല് അന്നത്തെ ധനമന്ത്രി ആയിരുന്ന പി ചിദംബരമാണ് ചരക്കുസേവന നികുതിയെ കുറിച്ച് തന്റെ ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തില് ആദ്യമായി പരാമര്ശിച്ചത്. 2010ല് ഇതിനായി ഒരു ബില്ലും അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചു.
ട്രംപ് നികുതി ചുമത്തിയതോടെ നികുതി ഘടന പരിഷ്ക്കരിക്കാന് സര്ക്കാര് നിര്ബന്ധിതമായി. ഇപ്പോഴിത് വലിയ ആഘോഷമാക്കുന്നു. എട്ട് വര്ഷം വൈകിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ചിദംബരം അവതരിപ്പിച്ച ചരക്കുസേവന നികുതി ബില് രണ്ടര വര്ഷത്തോളം സ്റ്റാന്ഡിങ് കമ്മിറ്റിയില് ഇരുന്നു. പിന്നീട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോഴാണ് ബിജെപി നേതാവ് യശ്വന്ത് സിന്ഹ ഇതില് റിപ്പോര്ട്ട് അവതരിപ്പിച്ചത്.
ഇപ്പോള് ചരക്കുസേവന നികുതിയിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഇളവുകളെ ചരിത്രപരം എന്നാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ മുഴുവന് അമ്മമാര്ക്കും സഹോദരിമാര്ക്കുമായാണ് മോദി ഈ നവരാത്രി സമ്മാനം നല്കിയിരിക്കുന്നത്. ആത്മനിര്ഭര് ഭാരത് അഭിയാനിലേക്കുള്ള നിര്ണായക ചുവട് വയ്പാണ് ഇതെന്നാണ് പരിഷ്കാര പ്രഖ്യാപന വേളയില് മോദി പറഞ്ഞത്.