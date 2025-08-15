അമരാവതി: ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കണ്ട യുവാവിനെ വിവാഹമാലോചിച്ച യുവതിയ്ക്ക് കിട്ടിയത് എട്ടിൻ്റെ പണി. സ്വർണം വാങ്ങാനായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 45 ലക്ഷം രൂപയാണ് യുവതിക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് നഷ്ടമായത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ മച്ചിലിപട്ടണത്താണ് സംഭവം.
പ്രമുഖ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് തട്ടിപ്പിനിരയായത്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റിൽ കണ്ട വിവാഹാലോചനയോടൊപ്പം ഉള്ള നമ്പറിൽ യുവതിയുടെ വീട്ടുകാർ ബന്ധപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഫോണിലൂടെ സംസാരിച്ചത്.
യുവാവിൻ്റെ അമ്മയാണെന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയ യുവതി ധനികയാണെന്നും മകൻ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്നും വീട്ടുകാരെ പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിച്ചു. ഇവർ തൻ്റെ മകനെ വിവാഹം ചെയ്ത് നൽകാമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകി. ഇത് വിശ്വസിച്ച യുവതിയും കുടുംബവും തട്ടിപ്പിനിരയാവുകയായിരുന്നു.
പരാതിക്കാരുടെ മൊഴി അനുസരിച്ച് വാട്സ്ആപ്പ് വഴി കുടുംബത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പൂർണ വിവരങ്ങളും പ്രതിയുമായി പങ്കുവച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് വരൻ എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ യുവാവുമായി യുവതി സംസാരിച്ചു. ഇതോടെ വിശ്വാസ്യത നേടിയ തട്ടിപ്പുകാർ സ്ത്രീധന ഡിമാൻ്റിലേക്ക് കടന്നു.
സ്ത്രീധനവും മറ്റ് വിവാഹ ചടങ്ങുകളും അവർ ചർച്ച ചെയ്തു. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം, സ്ത്രീ വിളിച്ച് തൻ്റെ മകൻ വിവാഹത്തിനായി ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ഒരു കോടി രൂപയുടെ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നുണ്ടെന്നും വധുവിൻ്റെ വിഹിതമായി 50 ലക്ഷം രൂപ അയയ്ക്കാനും ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.
നേരിട്ട് സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിലും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ 45 ലക്ഷം രൂപ അവർ നൽകിയ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇരയുടെ കുടുംബം നിക്ഷേപിച്ചു. എന്നാൽ പണം അക്കൗണ്ടിൽ എത്തിയതിന് പിന്നാലെ വരനും വീട്ടുകാരും മുങ്ങി. ഇതോടെയാണ് ഇരയും വീട്ടുകാരും പൊലീസിനെ സമീപിച്ചത്.
പൊലീസിൻ്റെ സമയ ബന്ധിതമായ ഇടപെടലിൽ തട്ടിപ്പുകാരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പ്രതിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് വരികയാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ബി ടെക് ബിരുദധാരിയും ഉദ്യോഗസ്ഥയുമായ സ്ത്രീയാണ് പിടിയിലായതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പ്ലാൻ ചെയ്ത് തട്ടിപ്പ് നടത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസിനോട് യുവതി മൊഴി നൽകി. ഓൺലൈൻ മാട്രിമോണി തട്ടിപ്പ് വർധിച്ചുവരുന്നതായും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
