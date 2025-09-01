ന്യൂഡൽഹി: ഗെയിം കളിച്ചും ബെറ്റ് വച്ചും ഓൺലൈൻ വഴി കാശുണ്ടാക്കുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്, ആ കളി ഇനി ഇന്ത്യയിൽ നടക്കില്ല. കാരണം എന്താണെന്നല്ലേ, ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ് പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് പ്രബാല്യത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നു.
ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ് നിയമം അഥവാ പണം വച്ചുള്ള ഓണ്ലൈന് ഗെയിമിങ് ആപ്പുകള്ക്ക് നിരോധനമേര്പ്പെടുത്തിയുള്ള ബില് സർക്കാർ വേഗത്തിൽ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുമെന്ന് ഒരു ഉന്നത സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. ഓഗസ്റ്റ് 21 ന് പാർലമെൻ്റ് പാസാക്കിയതാണ് ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ് ആക്ട്. ഇ-സ്പോർട്സും മറ്റ് ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം എല്ലാത്തരം ഓൺലൈൻ പണ ഗെയിമുകളെയും നിരോധിക്കിക്കും.
ഈ നിയമം ഉടനെ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. ഇതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്ന് സെമികണ്ടക്ടറുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഐസിഇഎ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഐടി സെക്രട്ടറി എസ് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. കൂടാതെ ബില്ലിന് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുര്മു അംഗീകാരം നല്കി. സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തതിന് ശേഷം നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ബില്ലിലെ വ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള വ്യക്തമായ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബാങ്കുകളും ഫിൻടെക് സ്ഥാപനങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ധനകാര്യ സേവന വകുപ്പുമായും ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഐടി മന്ത്രാലയവുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഓൺലൈൻ മണി ഗെയിമുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടുകൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും തടയുന്നതിനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ന്യായമായ സമയം വേണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
നിയമം ഇങ്ങനെ
- ഓൺലൈൻ മണി ഗെയിമുകളുടെ പരസ്യങ്ങൾ നിരോധിക്കും.
- ബാങ്കുകളും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും അനുബന്ധ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കും.
- നിയമം ലംഘിച്ചാൽ തടവും (2–3 വർഷം വരെ) ഒരു കോടി രൂപ വരെ പിഴയും ലഭിക്കും.
- നിയമപ്രകാരമുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചാൽ 3 മുതൽ 5 വർഷം വരെ തടവും 2 കോടി രൂപ വരെ പിഴയും ലഭിക്കും.
ഇതിന് പിന്നാലെ പ്രമുഖ ഓൺലൈൻ മണി ഗെയിമിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ സർക്കാരിൻ്റെ നിർദേശം പാലിക്കുകയും പണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഗെയിമിങ് സേവനങ്ങൾ സ്വമേധയാ നിരോധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഓൺലൈൻ മണി ഗെയിമിങ്, ബെറ്റിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ ഇപ്പോഴും പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ഇത്തരം ഗെയിമുകൾ വഴി കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ 45 കോടി ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഏകദേശം 20,000 കോടി രൂപയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്.
ജനപ്രിയ ഗെയിമുകള്ക്ക് നിരോധനം
ഡ്രീം11, എംപിഎൽ, പോക്കർബാസി പോലുള്ള ജനപ്രിയ ആപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള റിയൽ-മണി ഗെയിമിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള്ക്ക് ഇനി മുതല് നിരോധനമുണ്ടാകും. ഓൺലൈൻ മണി ഗെയിമിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്കുന്ന പരസ്യം, പ്രത്യേക ഓഫർ, പ്രവർത്തനം ഉള്പ്പെടെയുള്ള ഇതോടെ നിരോധനം ഏര്പ്പെടുത്തി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ, ഡ്രീം 11 അടക്കം ഇന്ത്യയിലെ ചില മുൻനിര മൊബൈൽ ഗെയിമിങ് ആപ്പുകൾ പണംവച്ചുള്ള ഗെയിമുകൾ താത്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കുകയും പൂർണമായും സൗജന്യമായ ഓൺലൈൻ സോഷ്യൽ ഗെയിമിലേക്ക് മാറിയെന്നും കമ്പനികള് വാർത്ത കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചിരുന്നു.
ഓണ്ലൈന് ഗെയിമുകളുടെ പിന്നില് നടക്കുന്ന തട്ടിപ്പുകള്, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല് ഉള്പ്പെടെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നിയമം പാസാക്കിയത്. ഓണ്ലൈന് വാതുവയ്പ്പുകള്ക്ക് ശിക്ഷയും പിഴയും ഏര്പ്പെടുത്തും. സെലിബ്രിറ്റികള് പണം വച്ചുള്ള ഓണ്ലൈന് ഗെയിമുകളുടെ പരസ്യത്തില് അഭിനയിക്കുന്നതും നിയമം നിരോധിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയില് നിരോധനം വരുന്ന ജനപ്രിയ മണി ഗെയിമുകള്
- Dream11
- A23 Rummy and A23 Poker
- Mobile Premier League (MPL)
- Others apps
- My11Circle
- Howzat
- SG11 Fantasy
- Probo
- Zupee
- WinZO
- Games24x7
- Junglee Games
- PokerBaazi
- GamesKraft (RummyCulture)
- PokerBaazi
