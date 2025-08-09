Essay Contest 2025

നീതി ഇനിയും അകലെ... രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ ആർജികർ ക്രൂരതയ്ക്ക്‌ ഇന്ന് ഒരാണ്ട് - ONE YEAR OF RG KAR RAPE MURDER CASE

ഒരാൾക്കുമാത്രം ഇത്തരം ക്രൂര കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും ഇതിനുപിന്നിൽ മറ്റു പലർക്കും ബന്ധമുണ്ടെന്നും അവരെയും നിയമത്തിനുമുൻപിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് മാതാപിതാക്കളുടെയും പ്രതിഷേധക്കാരുടെയും ആവശ്യം.

Protest (ETV Bharat)
ETV Bharat Kerala Team

Published : August 9, 2025 at 11:31 AM IST

കൊൽക്കത്ത: രാജ്യത്തെ ഒന്നടങ്കം ഞെട്ടിച്ച വാര്‍ത്തയായിരുന്നു ബംഗാളിലെ ആർജികർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ പിജി ട്രെയിനി ഡോക്‌ടറെ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കി കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം. പട്ടാപ്പകലായിരുന്നു ക്രൂരബലാത്സംഗം അരങ്ങേറിയത്. ഇതിനുപിന്നാലെ രാജ്യത്തുടനീളം പ്രതിഷേധം ആളിപ്പടരുകയും ഡോക്‌ടര്‍മാരുടെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച് നിരവധി ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉയരുകയും ചെയ്‌തു. കേരളത്തില്‍ അടക്കം വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ അരങ്ങേറിയത്.

ഈ അതിദാരുണമായ ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായ ഡോക്‌ടറുടെ ഓർമകൾക്ക് ഇന്ന് ഒരാണ്ട് തികയുകയാണ്. ഒരു വർഷം തികയുമ്പോഴും കൊല്ലപ്പെട്ട ഡോക്‌ടറുടെ കുടുംബത്തിന് നീതി അകലെയാണ്. നിസഹായരായ മാതാപിതാക്കൾ മകൾക്ക് വേണ്ടി കണ്ണീരോടെ പ്രതിഷേധിക്കുമ്പോഴും നാളിതുവരെ ഫലം കണ്ടില്ല.

സംഭവത്തില്‍ പൂർണ നീതി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഇരയായ യുവ ഡോക്‌ടറുടെ കുടുംബം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഒരാൾക്കുമാത്രം ഇത്തരം ക്രൂര കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും ഇതിനുപിന്നിൽ മറ്റു പലർക്കും ബന്ധമുണ്ടെന്നും അവരെയും നിയമത്തിനുമുൻപിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് മാതാപിതാക്കളുടെയും പ്രതിഷേധക്കാരുടെയും ആവശ്യം.

കൊൽക്കത്ത പൊലീസ് മുതൽ സിബിഐ വരെ, സീൽഡ കോടതി വരെ, കൽക്കട്ട ഹൈക്കോടതി മുതൽ സുപ്രീം കോടതി വരെ - ആർജി കാർ സംഭവത്തിൻ്റെ അന്വേഷണവും വിചാരണ പ്രക്രിയയും പടിപടിയായി പുരോഗമിച്ചു. കൽക്കട്ട ഹൈക്കോടതി സിബിഐ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടതിനുശേഷം, സുപ്രീം കോടതി സ്വമേധയാ കേസ് സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ, ജനങ്ങളുടെ മനസിൽ നീതി ലഭിക്കുമെന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സംഭവത്തിൽ വലിയൊരു ഗൂഢാലോചന നടന്നുവെന്ന ആരോപണത്തിൽ ഇതുവരെയും പൂര്‍ണമായ ഒരന്വേഷണം നടന്നിട്ടില്ല.

ബലാത്സംഗവും കൊലപാതകവും സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണത്തിൽ സഞ്ജയ് റോയ് ഒഴികെ മറ്റാരും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് സിബിഐ അറിയിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും കൂടുതല്‍ പേര്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ആരോപണം.

ദീപശിഖാ പ്രകടനം

ബലാത്സംഗത്തിനിരയായ ഡോക്‌ടർക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ഭാഗമായും സ്‌മരണക്കായും വിവിധ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലായി വിദ്യർഥികളും പൊതുജനങ്ങളും ദീപശിഖ പ്രകടനം നടത്തി.

പശ്ചിമ ബംഗാൾ ജൂനിയർ ഡോക്ടേഴ്‌സ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ (ഡബ്ല്യുബിജെഡിഎഫ്) ആഹ്വാനപ്രകാരം ദീപശിഖ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം സംഘടിപ്പിച്ചത്. കൽക്കട്ട സർവകലാശാലയുടെ പ്രധാന കാമ്പസിനടുത്തുള്ള കോളജ് സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അകലെ ആർജി കർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആൻഡ് ആശുപത്രിക്ക് സമീപമുള്ള ശ്യാംബസാറിൽ പ്രകടനം സമാപിച്ചു. ഒരു വർഷം മുമ്പ് ക്രൂരമായ പീഡനത്തിന് ഇരയായ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ നീതിക്കുവേണ്ടിയാണ് ഈ പോരാട്ടങ്ങൾ എന്ന് ജാഥയിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർഥികളിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്തുടനീളം പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് കാരണമായ ഈ ക്രൂരമായ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത് ശിക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്ലക്കാർഡുകളും ഉയര്‍ത്തി പിടിച്ചാണ് ഇവർ പ്രതിഷേധിച്ചത്. "ഞങ്ങൾക്ക് നീതി വേണം" എന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങളോടെയായിരുന്നു പ്രതിഷേധ പ്രകടനം. നേതാജിനഗർ മുതൽ സോഡെപൂർ വരെ ഉൾപ്പെടെ കൊൽക്കത്തയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ഇരയ്ക്ക് നീതി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധ യോഗങ്ങളും ജാഥകളും നടന്നു.

കൂടാതെ ഒരു വർഷമായിട്ടും ചെസ്റ്റ് മെഡിസിനിൽ ഒരു ജൂനിയർ ഡോക്‌ടർ പോലും തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ പിതാവ് പറയുന്നുണ്ട്. യഥാർഥ കുറ്റവാളികൾ ഇപ്പോഴും ആർ‌ജി കർ ആശുപത്രിക്കുള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും ആ വകുപ്പിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

എന്താണ് സംഭവിച്ചത്?

2024 ഓഗസ്റ്റ് 9- നാണ് ആർജി കർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ ചെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിലെ 31 വയസുള്ള മെഡിക്കൽ വിദ്യർഥിനിയെ സെമിനാർ മുറിയിൽ ബലാത്സംഗം ചെയ്‌ത് കൊല്ലപ്പെടുത്തിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തിൽ പ്രതിയെന്നരോപിച്ച് ഓഗസ്‌റ്റ് 10- ന് കൊൽക്കത്ത പൊലീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സഞ്ചയ് റോയ്‌ എന്നയാളെ അറസ്‌റ്റുചെയ്‌തു. പിന്നീട് കൽക്കട്ട ഹൈക്കോടതി കേസ്‌ സിബിഐക്ക് കൈമാറുകയായിരുന്നു.

