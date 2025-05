ETV Bharat / bharat

'അവളേക്കാള്‍ മൂല്യമുള്ള മറ്റെന്തുണ്ട്?'; ഒരു രൂപാ നാണയവും ഒരു നാളികേരവും സ്‌ത്രീധനമായി വാങ്ങി യുവാവ്, വേണ്ടന്നുവച്ചത് 31 ലക്ഷം രൂപ - ONE RUPEE AND A COCONUT FOR DOWRY

വികാസും അഗ്രികയും വിവാഹവേളയില്‍ ( ETV BHARAT )