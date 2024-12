ETV Bharat / bharat

'ഒരു രാജ്യം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബിൽ' ഇന്ന് ലോക്‌സഭയില്‍; എന്തൊക്കെയാണ് ഉയരുന്ന പ്രധാന വിമര്‍ശനങ്ങള്‍? - ONE NATION ONE ELECTION BILL IN LS

Representative Image ( IANS )

By ETV Bharat Kerala Team Published : 2 hours ago