ന്യൂഡൽഹി: അമേരിക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയ ചുങ്കത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള വിവാദങ്ങള്ക്കിടെ യുദ്ധവിമാന എഞ്ചിനുകൾ വാങ്ങാനുളള കരാറിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കാനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും. 97 എൽസിഎ മാർക്ക് 1എ തേജസ് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്കായി 113 എഞ്ചിനുകൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള കരാറിനാണ് അന്തിമ രൂപം നൽകുന്നതെന്ന് പ്രതിരോധ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. 100 കോടി രൂപയിലധികം മൂല്യമുള്ള പ്രതിരോധ കരാറിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കാനാണ് ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തയ്യാറാകുന്നത്.
97 എൽസിഎ മാർക്ക് 1 എ യുദ്ധവിമാന എഞ്ചിനുകൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള 62,000 കോടി രൂപയുടെ കരാർ കേന്ദ്രം അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. തദ്ദേശീയ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്കായി 113 ജിഇ-404 എഞ്ചിനുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ ജിഇയുമായി ഏകദേശം 100 കോടി രൂപയുടെ കരാർ കൂടി ഇന്ത്യ പരിഗണിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു.
83 LCA Mark 1 എ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്കായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥാപനമായ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡ് (എച്ച്എഎൽ) അമേരിക്കയുമായി ധാരണയിലായി. 99 GE-404 എഞ്ചിനുകൾക്കുള്ള 113 എണ്ണമാണ് കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
97 എൽസിഎകൾക്കായി അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ ജിഇയിൽ നിന്ന് 113 ജിഇ-404 എഞ്ചിനുകൾ കൂടി വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയായതായി വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. 2025 സെപ്റ്റംബറോടെ കരാർ അന്തിമമാകുമെന്ന് പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ഈ കരാർ എച്ച്എഎല്ലിന് 212 ജിഇ-404 എഞ്ചിനുകള് തുടർച്ചയായി ലഭ്യമാകാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഇതുവഴി എഞ്ചിൻ വിതരണത്തിലെ വിവധ തരത്തിലുള്ള കാലതാമസം ഒഴിവാക്കുന്നു. 2029-2030 അവസാനത്തോടെ ആദ്യത്തെ 83 വിമാനങ്ങളും 2033-2034 ഓടെ 97 എൽസിഎ മാർക്ക് 1 എകളുടെ അടുത്ത ബാച്ചും വിതരണം ചെയ്യാൻ എച്ച്എഎല്ലിന് പ്രവർത്തിക്കാനാകുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. അമേരിക്കൻ കമ്പനി ഇനി മുതൽ പ്രതിമാസം രണ്ട് എഞ്ചിനുകൾ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും ജിഇ-414 എഞ്ചിനുകൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള കരാറിലും എച്ച്എഎൽ ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നതായും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
എൽസിഎ മാർക്ക് 2, അഡ്വാൻസ്ഡ് മീഡിയം കോംബാറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ് (എഎംസിഎ) എന്നിവയുടെ നിർമാണത്തിനായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് 200 ജിഇ-414 എഞ്ചിനുകൾ ആവശ്യമാണ്. ഏകദേശം 150 കോടി രൂപയുടെ കരാർ അടുത്ത ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും വളരെ കാലമായി ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
ലക്ഷ്യം തദ്ദേശിയ യുദ്ധവിമാന നിർമാണം
പ്രതിരോധ, വ്യോമ മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ പൂർണ പിന്തുണയോടെയാണ് തദ്ദേശീയ യുദ്ധവിമാനം എന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. തദ്ദേശവത്ക്കരണത്തിനും രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള പ്രതിരോധ വിപണനത്തിനും പ്രോത്സാഹനമാകുമെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു.
ഇന്ത്യ ഇതിനകം തന്നെ തദ്ദേശീയമായി യുദ്ധവിമാന എഞ്ചിനുകൾ നിർമിക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്രഞ്ച് കമ്പനിയായ സഫ്രാനുമായി ചേർന്ന് പദ്ധതി കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പ്രവർത്തിക്കും. തദ്ദേശീയവൽക്കരണത്തിലൂടെ പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ സ്വയംപര്യാപ്തത കൈവരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
